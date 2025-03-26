У Каблукова 16 розыгрышей Кубка Гагарина — рекорд КХЛ

На данный момент форвард принимает участие в своем 16-м розыгрыше Кубка Гагарина в качестве игрока «Авангарда». В ⅛ плей-офф «Авангард» встретился с магнитогорским «Металлургом» — чемпионом прошлого сезона.
По 15 участий у Василия Кошечкина, Евгения Бирюкова, Кирилла Петрова и Егора Аверина.
Ранее 37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), 1000 также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру. У него на счету 1014 матчей.
Напомним, «Металлург» проиграл в первой встрече «Авангарду» со счетом 1:3.