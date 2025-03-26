У Каблукова 16 розыгрышей Кубка Гагарина — рекорд КХЛ

Ранее 37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), 1000 также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру. У него на счету 1014 матчей.