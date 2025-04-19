«Локомотив» — «Авангард» 19 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Авангард» был чуть ли не самой «горячей» командой КХЛ перед стартом Кубка Гагарина, «ястребы» выиграли много матчей в 2025 году. Но, возможно, этот рывок отнял много сил, и на плей-офф хоккеистам не хватает энергии. Команда еще и осталась без очень полезного центрфорварда Маклауда. У «Локомотива» же в полном порядке и первое звено с Шалуновым, Каюмовым и Березкиным, и остальные звенья. Вратарь Исаев надежен, защитники полезны и в своей зоне, и в чужой. Ярославцы сильнее в этой серии и должны выходить в полуфинал.