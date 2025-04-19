«Локомотив» — «Авангард» 19 апреля 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на КХЛ ТВ, KHL Prime и «Кинопоиске».
От «Локомотива» и «Авангарда» ждали упорной серии, возможно, 7 матчей, но кажется, она закончится быстрее. После поражения в первой встрече ярославцы одержали три победы подряд и подтвердили, что они не просто так были лучшей командой регулярного чемпионата. В Омске команда Никитина играла настолько активно, что быстро подавила сопротивление хозяев льда — в итоге 6:2 в третьем матче. В четвертой встрече «ястребы» выстояли в первом периоде, несмотря на разницу бросков 2−16. «Авангард» даже открыл счет, реализовав большинство, но развить успех не смог. «Локомотив» свой гол тоже забил, а в овертайме победную шайбу забросил звездный ветеран Радулов.
«Авангард» был чуть ли не самой «горячей» командой КХЛ перед стартом Кубка Гагарина, «ястребы» выиграли много матчей в 2025 году. Но, возможно, этот рывок отнял много сил, и на плей-офф хоккеистам не хватает энергии. Команда еще и осталась без очень полезного центрфорварда Маклауда. У «Локомотива» же в полном порядке и первое звено с Шалуновым, Каюмовым и Березкиным, и остальные звенья. Вратарь Исаев надежен, защитники полезны и в своей зоне, и в чужой. Ярославцы сильнее в этой серии и должны выходить в полуфинал.
Букмекеры предлагают на победу «Локомотива» в основное время коэффициент 1,96, а на победу «Авангарда» — 3,50. Голов много не ждут — тотал меньше 5,5 стоит лишь 1,37. Сенсация в виде выхода «ястребов» в полуфинал Кубка Гагарина оценивается в 15,00.