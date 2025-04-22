«Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» на грани завершения сезона, несмотря на то, что начало серии складывалось для казанцев как нельзя удачно. Далее три поражения подряд — два дома и одно на выезде. Сегодня у них есть только один шанс привести серию к финальному седьмому матчу и поехать биться за возможность выйти в полуфинал уже в Москву.