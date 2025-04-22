«Ак Барс» — «Динамо» Москва 22 апреля: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:00 мск. Сейчас счет в серии 2−3 в пользу московского «Динамо»
Как протекает серия и что жать от матча
За всю историю КХЛ команды провели между собой 47 личных встреч. На счету «Динамо» 22 победы, «Ак Барс» был сильнее в 25 матчах.
«Ак Барс» на грани завершения сезона, несмотря на то, что начало серии складывалось для казанцев как нельзя удачно. Далее три поражения подряд — два дома и одно на выезде. Сегодня у них есть только один шанс привести серию к финальному седьмому матчу и поехать биться за возможность выйти в полуфинал уже в Москву.
К слову, казанцам не привыкать, в 1/8 финала после пяти матче счет с «Автомобилистом» у них тоже оказался 2−3, но «Ак Барс» вовремя успел надавить на все болевые точки екатеринбуржцев и пройти дальше.
Московское «Динамо» всегда находится в числе тех, кто претендует на Кубок Гагарина, но уже 12 лет команда не может забраться выше второго раунда
Напомним, в четвертьфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» и «Динамо» провели пять личных встреч. Сначала дважды победили казанцы — 5:3 и 2:0, затем трижды сильнее оказывались москвичи — 3:2, 3:2 и 4:3.
Где смотреть
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Динамо» Москва. В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Интересные факты
«Бело-голубые» не могут пройти дальше второго этапа Кубка Гагарина с 2013 года — 12 лет!
Накануне, то есть до матча 20 апреля, у москвичей был еще один антирекорд в статистике — 13-матчевая серия поражений дома во втором раунде плей-офф. Она длилась больше 9 лет, им удалось ее прервать благодаря победе над казанцами.
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Травмы
У «бело-голубых» все в строю. Казанцы пока что играют без Егора Бабенко.