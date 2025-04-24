Хоккеист ЦСКА Седов: Буду доказывать, что не принимал допинг сознательно

14 апреля стало известно о том, игрок обороны московского ЦСКА Никита Седов сдал положительный тест на запрещенное вещество — мельдоний.
«Новость о положительной пробе для меня — шок. Безусловно, я никогда не принимал и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещен в спорте, о чем знают многие, если не все. Я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу: к питанию, к восстановлению, к тренировочному процессу и естественно к соблюдению антидопинговых правил в целом», — написал Седов в социальной сети.
«Я буду отстаивать свою позицию. На данный момент прилагаю все усилия, чтобы установить, как это могло попасть в организм. Благодарю всех за поддержку. Надеюсь, в скором времени снова смогу вернуться к любимому делу», — добавил Седов.
Седов пополнил состав ЦСКА перед стартом текущего сезона, перейдя из «Северстали». В рамках регулярного чемпионата КХЛ он провел 56 встреч и набрал 17 (1+16) очков. Контракт 23-летнего хоккеиста с клубом действует до конца мая 2026 года. В 2019 году в составе сборной России стал серебряным призером юниорского чемпионата мира.
Ранее по аналогичной причине от участия в соревнованиях перед началом плей-офф был отстранен 28-летний форвард армейцев Владислав Каменев. В регулярном сезоне он провёл 63 матча, набрав 23 (10+13) очка.
ЦСКА уступил минскому «Динамо» (2−4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат армейцы завершили на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.