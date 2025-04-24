Хоккеист ЦСКА Седов: Буду доказывать, что не принимал допинг сознательно

«Новость о положительной пробе для меня — шок. Безусловно, я никогда не принимал и даже не думал принимать мельдоний, который давно запрещен в спорте, о чем знают многие, если не все. Я всегда ответственно подходил и подхожу к любимому делу: к питанию, к восстановлению, к тренировочному процессу и естественно к соблюдению антидопинговых правил в целом», — написал Седов в социальной сети.