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ХК ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева с поста главного тренера

Московский клуб ЦСКА отправил в отставку тренерский штаб команды КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Илья Воробьев и остальной тренерский штаб команды КХЛ отправился в отставку из-за невыполнения задач на сезон. Армейцы вылетели после первого раунда плей-офф. Такая ситуация происходит с командой второй сезон подряд.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее.

Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — сообщается в посте официального телеграм-канала ХК ЦСКА.

Напомним, Воробьев был самым высокооплачиваемым тренером в лиге, получая 90 млн за сезон.

Тренер пришел работать в московский клуб с марта 2024-го.