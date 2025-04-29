ХК ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева с поста главного тренера

Илья Воробьев и остальной тренерский штаб команды КХЛ отправился в отставку из-за невыполнения задач на сезон. Армейцы вылетели после первого раунда плей-офф. Такая ситуация происходит с командой второй сезон подряд.
«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее.
Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — сообщается в посте официального телеграм-канала ХК ЦСКА.
Напомним, Воробьев был самым высокооплачиваемым тренером в лиге, получая 90 млн за сезон.
Тренер пришел работать в московский клуб с марта 2024-го.