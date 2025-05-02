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«Динамо» Москва — «Трактор» 2 мая 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 2 мая, московское «Динамо» встречается с «Трактором» в Кубке Гагарина. Начало игры в 17:00 мск.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Трактор». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

«Динамо» второй год подряд встречается с «Трактором» в плей-офф КХЛ. В 2024-м после двух поражений на старте серии бело-голубые так и не пришли в себя и уступили 0−4. Получится ли на этот раз отыграться? В Челябинске матчи складывались по-разному. Команда Кудашова вела в счете в первой игре, догоняла во второй — итог был один и тот же. В решающий момент бело-голубые не могли подобрать ключи к обороне «Трактора» и вратарю Фукале. У канадского голкипера средняя статистика в плей-офф, всего 91,2% отраженных бросков, но это не мешает челябинцам побеждать. Команда Гру забивает больше 3 голов за игру, это и приносит успех.

У «Динамо» есть преимущество во вратарской бригаде, однако в первом матче Подъяпольский действовал нелучшим образом и пропустил две шайбы после набросов от синей линии, а еще один гол ему забили броском из-за ворот. В составе москвичей пока «молчит» лучший бомбардир команды в плей-офф Комтуа. У форварда результативная ошибка, ноль очков в двух матчах и показатель полезности «минус 6». Впрочем, пока «Динамо» проиграло только два матча в гостях, для плей-офф это рабочая история. Тут важно брать матчи на своем льду.

Сегодня букмекеры отдают предпочтение «Динамо», победа москвичей в основное время оценивается в 2,17, победа «Трактора» — в 3,10. Что касается голов, тотал меньше 5,5 стоит 1,72, больше 5,5 — 2,17. Если ставить на всю серию, то на выход бело-голубых в следующий раунд дают 4,00, на выход челябинцев — 1,25.

Хоккей. КХЛ
02.05
Динамо М
:
Трактор
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.17
X
4.20
П2
3.18