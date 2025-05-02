«Динамо» Москва — «Трактор» 2 мая 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Динамо» второй год подряд встречается с «Трактором» в плей-офф КХЛ. В 2024-м после двух поражений на старте серии бело-голубые так и не пришли в себя и уступили 0−4. Получится ли на этот раз отыграться? В Челябинске матчи складывались по-разному. Команда Кудашова вела в счете в первой игре, догоняла во второй — итог был один и тот же. В решающий момент бело-голубые не могли подобрать ключи к обороне «Трактора» и вратарю Фукале. У канадского голкипера средняя статистика в плей-офф, всего 91,2% отраженных бросков, но это не мешает челябинцам побеждать. Команда Гру забивает больше 3 голов за игру, это и приносит успех.