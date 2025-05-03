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«Салават Юлаев» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 3 мая, на «Уфа Арена» в Уфе пройдет четвертый матч серии плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется 14:00 мск. Сейчас счет в серии 2−1 в пользу «Локомотива»

Как протекает серия

Пара «Локомотива» и «Салавата» считается самой предсказуемой в этом полуфинале плей-офф. Все просто — «зеленые» давно не пробирались дальше ⅛ финала (в этом году эту чудесную возможность подарили команде результативные легионеры), а «Локомотив» уже пару сезонов находится в топах и что самое главное — стабильно держал планку лидера в течение текущего регулярного чемпионата. Именно из-за этого кажется, что ярославцы отправятся в финал, а уфимцы бороться за бронзу, но здесь не стоит спешить с выводами.

Ведь первый матч в гостях уфимцы уверенно забрали со счетом 3:1. И это без прославленного Ливо и Нэйтана Тодда. Значит все-таки есть порох в пороховнице? К тому же, несмотря на лидерство ярославцев, мы уже видели, как команда подопечных Никитина упускает Кубок Гагарина из-под носа, хотя именно им пророчили безусловную победу.

В матче 3 мая уфимцы могут одержать победу при условии, что у соперников игра не задастся. С дисциплинированным хоккеем Никитина можно бороться только провокацией и авантюрными решениями в атаке. Также уфимцы занимают второе место среди оставшихся в розыгрыше команд по проценту реализации большинства — 27,7%

За 33 очные встречи 14 раз победу одерживал «Локомотив», 11 раз «Салават Юлаев»

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Локомотив». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».

Круглые даты

Александр Полунин может достичь отметки в 100 передач в КХЛ. «Салават» может заработать сотую победу в плей-офф КХЛ.

Травмы

На льду сегодня не появится ярославский хоккеист Степан Никулин, а вот Рихард Паник выведен из списка травмированных. У «Салавата» по-прежнему отсутствует Глеб Кузьмин.

Хоккей. КХЛ
03.05
Салават Юлаев
:
Локомотив
Лучшие коэффициенты Все
П1
2.80
X
3.95
П2
2.50