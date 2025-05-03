«Салават Юлаев» — «Локомотив»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Пара «Локомотива» и «Салавата» считается самой предсказуемой в этом полуфинале плей-офф. Все просто — «зеленые» давно не пробирались дальше ⅛ финала (в этом году эту чудесную возможность подарили команде результативные легионеры), а «Локомотив» уже пару сезонов находится в топах и что самое главное — стабильно держал планку лидера в течение текущего регулярного чемпионата. Именно из-за этого кажется, что ярославцы отправятся в финал, а уфимцы бороться за бронзу, но здесь не стоит спешить с выводами.