«Динамо» Москва — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 17:00 мск. Сейчас счет в серии 3−0 в пользу «Трактора».
Как протекает серия
После матча 2 мая «Динамо» оказалось на грани тотального провала. Москвичам больше некуда отступать и права на ошибку они не имеют. Чтобы дать себе шанс вернуться в Челябинск на пятую игру, команда будет действовать от обороны. Зная характер челябинского хоккея, надежная игра в своей зоне спасет динамовцев от ненужных ошибок, но без голов побед не бывает. Здесь москвичам может помочь их хорошая игра в большинстве при условии, что челябинцы будут часто оставлять себя в меньшинстве. К слову, уральцы, не могут похвастаться хорошей статистикой в большинстве, в меньшинстве они входят в топ-6.
Что касается шансов «Трактора» на завершение серии сегодня — они серьезные. КХЛ приводит статистику исходов серий после счета 3−0. Так вот у челябинцев есть четыре попытки и 98.6% на то, чтоб выйти в финал Кубка Гагарина. 49 раз за всю историю лиги команды «дожимали» своих соперников в четвертом матче и выходили в следующий этап. Но ох уж эти 1,4% — они могут сотворить страшное, если «Динамо» все же соберет силы в кулак.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча московское «Динамо» — «Трактор». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Круглые даты и числа
Виталий Кравцов может набрать 200 очков в КХЛ.
Максим Шабанов на пороге отметки в 100 передач в КХЛ.
Александр Кадейкин может отдать в этом матче свой 200-й пас в лиге.
Травмы
У обеих команд нет игроков в списке травмированных.