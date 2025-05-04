«Динамо» Москва — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

После матча 2 мая «Динамо» оказалось на грани тотального провала. Москвичам больше некуда отступать и права на ошибку они не имеют. Чтобы дать себе шанс вернуться в Челябинск на пятую игру, команда будет действовать от обороны. Зная характер челябинского хоккея, надежная игра в своей зоне спасет динамовцев от ненужных ошибок, но без голов побед не бывает. Здесь москвичам может помочь их хорошая игра в большинстве при условии, что челябинцы будут часто оставлять себя в меньшинстве. К слову, уральцы, не могут похвастаться хорошей статистикой в большинстве, в меньшинстве они входят в топ-6.