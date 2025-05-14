Кудашов останется на посту главного тренера московского «Динамо»

Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. В апреле 2024 года «бело-голубые» продлили с 53-летним специалистом контракт по схеме «1+1». Сообщалось, что условием для пролонгации соглашения на второй год был выход команды во второй раунд плей-офф.