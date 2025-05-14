Кудашов останется на посту главного тренера московского «Динамо»

«Его никто не освобождал, продолжает работать в клубе. Сидит перед вами и работает», — сказал Воронин на пресс-конференции по итогам сезона.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции, отстав от ярославского «Локомотива» на 13 очков. В Кубке Гагарина «бело-голубые» дошли до полуфинала, где уступили в серии «Трактору» (1−4). В первых двух раундах плей-офф «Динамо» одержало победу над СКА и «Ак Барсом», выиграв обе серии в шести матчах.
Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. В апреле 2024 года «бело-голубые» продлили с 53-летним специалистом контракт по схеме «1+1». Сообщалось, что условием для пролонгации соглашения на второй год был выход команды во второй раунд плей-офф.