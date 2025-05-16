Текущий розыгрыш Кубка Гагарина стал самым результативным

— Я так не скажу. Хотя «Трактор» — команда мастеровитая. Мы не дали им экстра‑шайб, хотя они создавали моменты. В финале нельзя полностью кого‑то закрыть. Ты должен играть и в обороне, и в атаке, — приводит слова Никитина «Матч ТВ».