Текущий розыгрыш Кубка Гагарина стал самым результативным

Второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и «Трактором» завершился победой железнодорожников со счетом 4:1. В составе «Локо» шайбы забросили Георгий Иванов, Александр Полунин, Максим Березкин и Никита Кирьянов. У челябинской команды отличился Чарльз Робинсон.
Шайба Кирьянова стала 461-й в плей-офф КХЛ сезона-2024/25. Это новый рекорд результативности за один розыгрыш Кубка Гагарина. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2010/11 — 460 шайб.
«Локомотив» выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина. Ранее железнодорожникам удалось сделать это 8 апреля 2009 года в игре с «Ак Барсом» (3:2).
Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу команды во втором матче плей-офф КХЛ.
— Мы играли сегодня лучше, чем в первом матче. Поэтому шансов было больше.
— «Трактор» любит играть с позиции силы, владеть шайбой. Можно ли сказать, что вы их лишили этого козыря?
— Я так не скажу. Хотя «Трактор» — команда мастеровитая. Мы не дали им экстра‑шайб, хотя они создавали моменты. В финале нельзя полностью кого‑то закрыть. Ты должен играть и в обороне, и в атаке, — приводит слова Никитина «Матч ТВ».
Счет в финальной сериистал равный — 1−1. Следующие два матча команды проведут в Челябинске 17 и 19 мая.
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
(Закари Фукале)
02:40
Григорий Дронов
04:15
Бадди Робинсон
(Владимир Ткачев, Логан Дэй)
11:50
Егор Сурин
21:38
Александр Полунин
(Павел Красковский)
35:11
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
56:35
Максим Березкин
(Георгий Иванов)
56:53
Никита Кирьянов
(Павел Красковский, Андрей Сергеев)
57:24
Остап Сафин
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит