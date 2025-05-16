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Текущий розыгрыш Кубка Гагарина стал самым результативным

Гол Никиты Кирьянова в матче «Локомотива» и «Трактора» обновил рекорд результативности в одном розыгрыше Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и «Трактором» завершился победой железнодорожников со счетом 4:1. В составе «Локо» шайбы забросили Георгий Иванов, Александр Полунин, Максим Березкин и Никита Кирьянов. У челябинской команды отличился Чарльз Робинсон.

Шайба Кирьянова стала 461-й в плей-офф КХЛ сезона-2024/25. Это новый рекорд результативности за один розыгрыш Кубка Гагарина. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2010/11 — 460 шайб.

«Локомотив» выиграл свой первый за 16 лет матч в финале Кубка Гагарина. Ранее железнодорожникам удалось сделать это 8 апреля 2009 года в игре с «Ак Барсом» (3:2).

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу команды во втором матче плей-офф КХЛ.

— Мы играли сегодня лучше, чем в первом матче. Поэтому шансов было больше.

— «Трактор» любит играть с позиции силы, владеть шайбой. Можно ли сказать, что вы их лишили этого козыря?

— Я так не скажу. Хотя «Трактор» — команда мастеровитая. Мы не дали им экстра‑шайб, хотя они создавали моменты. В финале нельзя полностью кого‑то закрыть. Ты должен играть и в обороне, и в атаке, — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Счет в финальной сериистал равный — 1−1. Следующие два матча команды проведут в Челябинске 17 и 19 мая.

Локомотив
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Финал
15.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8362 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Вратари
Даниил Исаев
Закари Фукале
(Закари Фукале)
1-й период
02:40
Григорий Дронов
04:15
Бадди Робинсон
(Владимир Ткачев, Логан Дэй)
11:50
Егор Сурин
2-й период
21:38
Александр Полунин
(Павел Красковский)
35:11
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Андрей Сергеев)
3-й период
56:35
Максим Березкин
(Георгий Иванов)
56:53
Никита Кирьянов
(Павел Красковский, Андрей Сергеев)
57:24
Остап Сафин
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит