«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Козловым

В качестве игрока Козлов в России выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист». В НХЛ играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе сборной России он выиграл серебро (в 2010 году) и бронзу (2005) чемпионатов мира.