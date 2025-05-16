«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Козловым

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года.
Козлов возглавляет «Салават» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате «Салават» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. А борьбу за Кубок Гагарина завершил в полуфинальной серии, где уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.
В качестве игрока Козлов в России выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист». В НХЛ играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе сборной России он выиграл серебро (в 2010 году) и бронзу (2005) чемпионатов мира.
Козлов в 2011 году выигрывал Кубок Гагарина в составе «Салавата» в качестве игрока, в 2016-м — с магнитогорским «Металлургом» в качестве тренера.
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Даниил Исаев
Семен Вязовой
(Семен Вязовой)
03:22
Максим Березкин
06:33
Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
20:47
Максим Березкин
22:55
Скотт Уилсон
(Шелдон Ремпал)
35:33
Егор Сурин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
47:03
Александр Хмелевский
51:16
Егор Сурин
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
58:51
Александр Радулов
(Денис Алексеев)
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит