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«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Козловым

Виктор Козлов продолжит работу на посту главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает пресс‑служба уфимского хоккейного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на два года.

Козлов возглавляет «Салават» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате «Салават» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. А борьбу за Кубок Гагарина завершил в полуфинальной серии, где уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

В качестве игрока Козлов в России выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив», ЦСКА и екатеринбургский «Автомобилист». В НХЛ играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Флорида Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе сборной России он выиграл серебро (в 2010 году) и бронзу (2005) чемпионатов мира.

Козлов в 2011 году выигрывал Кубок Гагарина в составе «Салавата» в качестве игрока, в 2016-м — с магнитогорским «Металлургом» в качестве тренера.

Локомотив
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
5.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8185 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Виктор Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Семен Вязовой
(Семен Вязовой)
1-й период
03:22
Максим Березкин
06:33
Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
2-й период
20:47
Максим Березкин
22:55
Скотт Уилсон
(Шелдон Ремпал)
35:33
Егор Сурин
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
3-й период
47:03
Александр Хмелевский
51:16
Егор Сурин
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
58:51
Александр Радулов
(Денис Алексеев)
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит