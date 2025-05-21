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17‑летний хоккеист СКА попал в реанимацию

17-летний нападающий «СКА‑1946» Арсений Ильин отправлен в реанимацию после матча с МХК «Спартак» из-за травмы живота.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«СКА‑1946» сообщил, что 17-летний нападающий Арсений Ильин оказался в реанимации после пятого матча финала Кубка Харламова против «Спартака» (2:1, 2−3 в серии).

В конце второго периода хоккеист петербургской команды получил удар в спину от соперника.

«В самом деле, Ильин получил удар в спину. И у него тупая травма живота. После игры мы провели анализ мочи хоккеиста. Это химический процесс, когда в стакан наливается раствор перекиси водорода, которая вступает в реакцию с эритроцитами — если кровь там есть, то образуется пена. Видео в подтверждение мы направили в редакцию “Матч ТВ”. Подтверждаем также, что игрок на машине скорой помощи доставлен в реанимацию», — цитирует «Матч ТВ» пресс-службу «СКА‑1946».

22 мая в Санкт‑Петербурге пройдет шестой матч финальной серии плей-офф МХЛ, в которой «Спартак» ведет со счетом 3−2.