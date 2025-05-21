17‑летний хоккеист СКА попал в реанимацию

«В самом деле, Ильин получил удар в спину. И у него тупая травма живота. После игры мы провели анализ мочи хоккеиста. Это химический процесс, когда в стакан наливается раствор перекиси водорода, которая вступает в реакцию с эритроцитами — если кровь там есть, то образуется пена. Видео в подтверждение мы направили в редакцию “Матч ТВ”. Подтверждаем также, что игрок на машине скорой помощи доставлен в реанимацию», — цитирует «Матч ТВ» пресс-службу «СКА‑1946».