17‑летний хоккеист СКА попал в реанимацию

«СКА‑1946» сообщил, что 17-летний нападающий Арсений Ильин оказался в реанимации после пятого матча финала Кубка Харламова против «Спартака» (2:1, 2−3 в серии).
В конце второго периода хоккеист петербургской команды получил удар в спину от соперника.
«В самом деле, Ильин получил удар в спину. И у него тупая травма живота. После игры мы провели анализ мочи хоккеиста. Это химический процесс, когда в стакан наливается раствор перекиси водорода, которая вступает в реакцию с эритроцитами — если кровь там есть, то образуется пена. Видео в подтверждение мы направили в редакцию “Матч ТВ”. Подтверждаем также, что игрок на машине скорой помощи доставлен в реанимацию», — цитирует «Матч ТВ» пресс-службу «СКА‑1946».
22 мая в Санкт‑Петербурге пройдет шестой матч финальной серии плей-офф МХЛ, в которой «Спартак» ведет со счетом 3−2.