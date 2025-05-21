Бывший хоккеист «Металлурга» Лебедев умер в 33 года

Бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Кирилл Лебедев скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ. Причина его смерти не уточняется. По информации журналиста Алексея Шевченко, у Лебедева остановилось сердце.