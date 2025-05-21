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Бывший хоккеист «Металлурга» Лебедев умер в 33 года

Воспитанник магнитогорского клуба Кирилл Лебедев был чемпионом МХЛ и ВХЛ, а в КХЛ, помимо «Металлурга», играл за ряд команд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Коваль, photo.khl.ru

Бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Кирилл Лебедев скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ. Причина его смерти не уточняется. По информации журналиста Алексея Шевченко, у Лебедева остановилось сердце.

Вместе со «Стальными Лисами» Лебедев становился чемпионом МХЛ, а в составе новокузнецкого «Металлурга» выигрывал золотые медали чемпионата ВХЛ.

В КХЛ воспитанник магнитогорского клуба играл также за новокузнецкий «Металлург», новосибирскую «Сибирь», «Сочи» и «Куньлунь». Всего провел 99 матчей и набрал 32 (13+19) очка.

Последний клубом Лебедева был шведский «Бурос», где он выступал в сезоне-2021/22.