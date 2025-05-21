Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.10
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
22.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.85
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Чехия
2
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Б
Германия
1
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
3
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 21 мая, на «Арене-2000» в Ярославле пройдет пятый матч финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Трактором».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Встреча начнется 19:30 мск. Сейчас счет в серии 3−1 в пользу «Локомотива».

Как проходит серия

«Локомотив» отчаянно гонится за Кубком Гагарина вот уже второй сезон, и вот, настало то самое время, когда ярославцам остался шаг до главного трофея. Теперь главное не оступиться. Подопечные Игоря Никитина, вероятно будут больше играть в атакующий хоккей и хотя цена ошибки достаточно велика, у ярославцев есть куда отступать. Чего не скажешь об их соперниках.

«Трактор» просел после предыдущей игры, но еще надеется вернуть серию в Челябинск. У уральцев права на ошибку нет, и нам остается ждать от них больше игры в обороне. При этом все также важно обеспечить и качественную атаку. В последних матчах ярославцы весьма результативны, а вот челябинцы с прошлой серии не могут себе позволить больше трех шайб за матч.

Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».

Круглые даты

Виталий Кравцов может достичь отметки в 200 очков в КХЛ, у Александра Кадейкина есть шанс заработать 200 ассистов в КХЛ.

Александр Полунин в предстоящей встрече может сделать 100 передач в КХЛ.

Травмы

У «Локомотива» еще с конца марта из состава выбыл Степан Никулин.

Хоккей. КХЛ
21.05
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.10
П2
4.00