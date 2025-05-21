«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Встреча начнется 19:30 мск. Сейчас счет в серии 3−1 в пользу «Локомотива».
Как проходит серия
«Локомотив» отчаянно гонится за Кубком Гагарина вот уже второй сезон, и вот, настало то самое время, когда ярославцам остался шаг до главного трофея. Теперь главное не оступиться. Подопечные Игоря Никитина, вероятно будут больше играть в атакующий хоккей и хотя цена ошибки достаточно велика, у ярославцев есть куда отступать. Чего не скажешь об их соперниках.
«Трактор» просел после предыдущей игры, но еще надеется вернуть серию в Челябинск. У уральцев права на ошибку нет, и нам остается ждать от них больше игры в обороне. При этом все также важно обеспечить и качественную атаку. В последних матчах ярославцы весьма результативны, а вот челябинцы с прошлой серии не могут себе позволить больше трех шайб за матч.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор». В прямом эфире игру будут транслировать KHL Prime, КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
Круглые даты
Виталий Кравцов может достичь отметки в 200 очков в КХЛ, у Александра Кадейкина есть шанс заработать 200 ассистов в КХЛ.
Александр Полунин в предстоящей встрече может сделать 100 передач в КХЛ.
Травмы
У «Локомотива» еще с конца марта из состава выбыл Степан Никулин.