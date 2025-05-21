«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Трактор» просел после предыдущей игры, но еще надеется вернуть серию в Челябинск. У уральцев права на ошибку нет, и нам остается ждать от них больше игры в обороне. При этом все также важно обеспечить и качественную атаку. В последних матчах ярославцы весьма результативны, а вот челябинцы с прошлой серии не могут себе позволить больше трех шайб за матч.