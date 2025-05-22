Канадец из «Локомотива» заявил, что хотел бы остаться в Ярославле

«Мне все здесь очень нравится, у нас отличная команда, болельщики, здесь очень хорошие условия. Уровень КХЛ тоже очень высокий. Я бы хотел тут остаться, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, я буду тут играть в следующем сезоне», — приводит слова Фрэза ТАСС.