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Канадец из «Локомотива» заявил, что хотел бы остаться в Ярославле

Канадский хоккеист «Локомотива» Байрон Фрэз заявил, что хотел бы остаться в ярославском клубе. Контракт Фрэза с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне все здесь очень нравится, у нас отличная команда, болельщики, здесь очень хорошие условия. Уровень КХЛ тоже очень высокий. Я бы хотел тут остаться, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, я буду тут играть в следующем сезоне», — приводит слова Фрэза ТАСС.

Фрэзу 34 года, он выступает за «Локомотив» с 2024 года. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч, набрав 33 (17 заброшенных шайб + 16 результативных передач) очка. В плей-офф он набрал 8 (4+4) очков в 19 встречах.

«Локомотив» в финальной серии победил челябинский «Трактор» (4−1) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.