Канадец из «Локомотива» заявил, что хотел бы остаться в Ярославле

«Мне все здесь очень нравится, у нас отличная команда, болельщики, здесь очень хорошие условия. Уровень КХЛ тоже очень высокий. Я бы хотел тут остаться, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, я буду тут играть в следующем сезоне», — приводит слова Фрэза ТАСС.
Фрэзу 34 года, он выступает за «Локомотив» с 2024 года. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 61 матч, набрав 33 (17 заброшенных шайб + 16 результативных передач) очка. В плей-офф он набрал 8 (4+4) очков в 19 встречах.
«Локомотив» в финальной серии победил челябинский «Трактор» (4−1) и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.