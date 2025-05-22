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Игроки «Локомотива» получат миллиард рублей за победу в плей-офф

Хоккеисты ярославского «Локомотива» получат премию за победу в финале Кубка Гагарина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты ярославского «Локомотива» заработали премиальных на общую сумму около одного миллиарда рублей после завоевания Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. Об этом сообщает Metaratings.ru. При этом в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей, но при его расчете не учитываются премии.

Команда в финальной серии плей-офф одолела челябинский «Трактор» со счетом 4−1, впервые в своей истории завоевав главный трофей КХЛ. Также по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Западной конференции.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде. Хоккеист заявил, что он и его одноклубники верят, что умершие наблюдали за их победой.