Игроки «Локомотива» получат миллиард рублей за победу в плей-офф

Хоккеисты ярославского «Локомотива» заработали премиальных на общую сумму около одного миллиарда рублей после завоевания Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. Об этом сообщает Metaratings.ru. При этом в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей, но при его расчете не учитываются премии.
Команда в финальной серии плей-офф одолела челябинский «Трактор» со счетом 4−1, впервые в своей истории завоевав главный трофей КХЛ. Также по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Западной конференции.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов посвятил победу в Кубке Гагарина разбившейся в авиакатастрофе в 2011 году команде. Хоккеист заявил, что он и его одноклубники верят, что умершие наблюдали за их победой.