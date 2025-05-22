Игроки «Локомотива» получат миллиард рублей за победу в плей-офф

Хоккеисты ярославского «Локомотива» заработали премиальных на общую сумму около одного миллиарда рублей после завоевания Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. Об этом сообщает Metaratings.ru. При этом в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей, но при его расчете не учитываются премии.