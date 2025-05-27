В Петербурге на улицах появились листовки о поиске тренера для СКА

Напомним, что в сезоне-2024/2025 СКА выбыло из плей-офф после первого раунда. По итогам регулярного чемпионата СКА занимал седьмое место на Западе. Команда находится под руководством Романа Ротенберга с 2022 года, он также возглавляет сборную России «Россия 25».