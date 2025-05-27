В Петербурге на улицах появились листовки о поиске тренера для СКА

В Санкт-Петербурге неизвестный расклеил листовки с «вакансией» на пост главного тренера СКА. Объявления находятся возле ледового дворца спорта «Юбилейный». Об этом сообщила редакция Спортс.ру.
На них, среди прочих, указаны обязанности тренера: ответственность за тренировочный процесс, достойное поведение на пресс-конференциях, сосредоточенность на тренировочном процессе главной команды.
Среди требований: игровой стаж (не в юниорских лигах), четкая, внятная и грамотная речь.
Напомним, что в сезоне-2024/2025 СКА выбыло из плей-офф после первого раунда. По итогам регулярного чемпионата СКА занимал седьмое место на Западе. Команда находится под руководством Романа Ротенберга с 2022 года, он также возглавляет сборную России «Россия 25».
Ранее Ротенберг подводил итоги работы системы хоккейного клуба, заявив, что у команд все на отличном уровне. Молодежная команда «СКА-1946» в плей-офф МХЛ уступила «Спартаку» из Москвы и не смогла защитить титул.