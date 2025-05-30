Ротенберг не получил ни одного голоса на выборах лучшего тренера КХЛ

Пресс-служба КХЛ опубликовала итоги голосования по номинации «Лучший тренер». Никитин выиграл с большим преимуществом. Он набрал 57 голосов. Бенуа Гру, который довел челябинский «Трактор» до финала, получил 17 голосов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг, наставник ЦСКА Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» не получили ни одного голоса.