Ротенберг не получил ни одного голоса на выборах лучшего тренера КХЛ

В четверг, 29 мая, состоялась церемония закрытия сезона-2024/25. Тренеры и игроки КХЛ получили индивидуальные награды.
Лучшим тренером сезона был признан наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин. Он впервые в истории привел клуб к победе в Кубке Гагарина.
Пресс-служба КХЛ опубликовала итоги голосования по номинации «Лучший тренер». Никитин выиграл с большим преимуществом. Он набрал 57 голосов. Бенуа Гру, который довел челябинский «Трактор» до финала, получил 17 голосов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг, наставник ЦСКА Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» не получили ни одного голоса.
СКА завершил минувший сезон на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей‑офф команда из Санкт-Петербурга проиграла серию московскому «Динамо».
Сообщалось, что Роман Ротенберг продолжит работу в СКА в новом сезоне.