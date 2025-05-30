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Ротенберг не получил ни одного голоса на выборах лучшего тренера КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не получил ни одного голоса в опросе за звание лучшего тренера минувшего сезона КХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В четверг, 29 мая, состоялась церемония закрытия сезона-2024/25. Тренеры и игроки КХЛ получили индивидуальные награды.

Лучшим тренером сезона был признан наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин. Он впервые в истории привел клуб к победе в Кубке Гагарина.

Пресс-служба КХЛ опубликовала итоги голосования по номинации «Лучший тренер». Никитин выиграл с большим преимуществом. Он набрал 57 голосов. Бенуа Гру, который довел челябинский «Трактор» до финала, получил 17 голосов. Главный тренер СКА Роман Ротенберг, наставник ЦСКА Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» не получили ни одного голоса.

СКА завершил минувший сезон на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей‑офф команда из Санкт-Петербурга проиграла серию московскому «Динамо».

Сообщалось, что Роман Ротенберг продолжит работу в СКА в новом сезоне.