Эпоха Романа Ротенберга в цифрах: как жил СКА 3 года

Команда под руководством Романа Ротенберга играла 3 года. За это время у самого экспрессивного тренера КХЛ появились свои фанаты и недоброжелатели. Его слова с пресс-конференций моментально разбирали на мемы, а скандалы широко обсуждались в прессе. Один только лозунг «СКА — позор российского хоккея» стоит несколько десятков новостей в СМИ.
Но через какие успехи и неудачи на самом деле прошел СКА вместе с Романом Ротенбергом за три сезона? Срок все же немаленький, поэтому смотрим на статистику и цифры. Много цифр.
Общие цифры
Роман Борисович Ротенберг провел в качестве главного тренера три сезона, а это 1245 дней. За это время он стоял на тренерском мостике 255 матчей. В регулярном чемпионате это 207 встреч, а в сериях плей-офф — 48. В 161-й встрече СКА одержал победу — это, к слову, ровно 65,5%. Остальные 34,5% заняли поражения — их было 91. Во всех играх СКА набрал 286 очков — это в среднем по 1.1 баллу за матч.
Вместе с Ротенбергом СКА завоевал несколько трофеев — Кубок Континента в сезоне-2022/2023 и предсезонный турнир имени Пучкова в 2023 и 2024 году. В КХЛ дважды команда выходила в финал Западной конференции, но, увы, на большее не хватило.
В сезоне-2021/2022, когда Роман Борисович в начале 2022-го сменил Валерия Брагина, СКА вышел в плей-офф с первого места Западной конференции. В сезоне-2022/2023 команде удалось то же самое. Сезоном позже, в 2024-м, петербуржцы пошли на небольшое понижение и вышли бороться за Кубок Гагарина со второго места, а вот регулярный чемпионат-2024/2025 завершился для СКА во второй половине таблицы. И это несмотря на то, что в течение сезона, они стабильно шли наверху. Серьезные «проколы» в обороне, нестабильная игра защитников заставили команду под руководством Ротенберга серьезно поплыть вниз по турнирной таблице, но сам Роман Борисович, из раза в раз, приходя на пресс-конференции, говорил, что все под контролем. Как итог такого контроля — 7 место к концу регулярного чемпионата.
И сейчас заметно, как с каждым сезоном система Ротенберга давала все больше сбоев, но что нам скажет остальная статистика?
Сквозь года
Поскольку Роман Ротенберг провел вместе со СКА 3 полных сезона, то остатки регулярного чемпионата (4 игры) сезона 2021/2022 можно пока еще оставить вне его статистики. Время для знакомства с командой, время на адаптацию, принятие решений, тасовку состава — новый тренер несколько месяцев только привыкал к команде, а команда к нему.
В сезоне-2021/2022 СКА выходит в плей-офф с первого места в турнирной таблице. Статистика по итогам регулярного чемпионата стабильная: на четвертом месте по заброшенным шайбам в лиге и на том же месте по пропущенным (лучше только у трех команд). По проценту реализации бросков СКА второй. Процент набранных очков — 75%. Это не блестящая статистика, но она вполне соответствует крепкому уровню СКА.
В следующем сезоне атакующий хоккей Ротенберга приносит свои плоды. СКА опережает остальные команды в КХЛ по заброшенным шайбам и по реализации бросков. А показатель по пропущенным голам в регулярном чемпионате провалился в сравнении с предыдущим сезоном на четыре строчки, теперь петербуржцы восьмые. Процент набранных очков — 77%. Лучше, чем в прошлом сезоне, но куда провалилась оборона — вопрос открытый.
В сезоне-2023/2024 задачу с игрой защитников и вратарской линией получилось решить — перед плей-офф команда поднялась на второе место по пропущенным и на то же место по заброшенным, зато процент реализации бросков сильно упал — СКА девятый в КХЛ. 69% — процент набранных очков. В этом сезоне команда вышла в плей-офф уже со 2 места, и это, пожалуй, самая стабильная кампания Ротенберга в клубе.
Последним сезоном эпохи Романа Борисовича в СКА стал только что завершившийся 2024/2025. Здесь поезд петербуржцев явно не встал на рельсы удачи. Проблемы обороны и слабой вратарской линии из-за отсутствия первого номера всплыли на поверхность и начали бить по команде к концу регулярного чемпионата. Звездные Тони Деанджело и Никита Зайцев не показывали стабильной игры, а американец вовсе не доиграл сезон и уехал на родину (как позже оказалось — в «Нью-Йорк Айлендерс»). Так, СКА завершил регулярный чемпионат на 7-м месте в турнирной таблице и на 19-м в лиге по пропущенным голам. По заброшенным шайбам и проценту реализации петербуржцы остались первыми, но с защитой дела были плохи. Этот фактор повлиял и на процент набранных очков. Рекордно маленькие за три последних сезона 60%.
В минувшем сезоне «добил» ситуацию и вылет после первого раунда плей-офф. СКА проиграл со счетом 2−4 в серии с московским «Динамо». Больше руководство клуба решило не рисковать.
Плей-офф
Плей-офф заслуживает отдельного внимания в этой статистической подборке. За три сезона команда только один раз добралась до финала конференций, хотя до кампании 2022/2023 добиралась до него три чемпионата подряд. Видеть петербуржцев в полуфиналах Кубка Гагарина было привычным делом, но с приходом Ротенберга все изменилось.
В 2022-м и 2023-м, как и в регулярном чемпионате, приходилось видеть более-менее стабильную картину, уже в 2024-м команда покинула плей-офф в ¼ финала, а в 2025-м в ⅛. Впервые с 2010 года петербургская команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина после первого раунда. Провал? Провал.
В рамках плей-офф у СКА было 30 побед и 20 поражений — это 60% положительных исходов встреч. Дважды подопечные Ротенберга обыгрывали минское «Динамо» и «Торпедо», один раз «Спартак». Два раза им не покорился ЦСКА и по одному московское «Динамо» и «Автомобилист». За четыре плей-офф под руководством Ротенберга СКА пропустил 129 шайб в плей-офф — это в среднем 2,58 гола за матч. Забросить получилось чуть больше — 136. В плей-офф сезона-2024/2025 заброшенных шайб рекордно мало — всего 17. Если учитывать, что они провели всего шесть матчей в борьбе за Кубок Гагарина, то в среднем за игру забивали 2,8 гола.
Вероятно, если бы проблема с обороной в команде не встала так остро и не заставила СКА потерять сначала место наверху таблицы, а потом и возможность участия в плей-офф, то Роман Борисович Ротенберг остался бы еще на сезон, однако все вышло так, как вышло.