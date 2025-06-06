Эпоха Романа Ротенберга в цифрах: как жил СКА 3 года

В сезоне-2021/2022, когда Роман Борисович в начале 2022-го сменил Валерия Брагина, СКА вышел в плей-офф с первого места Западной конференции. В сезоне-2022/2023 команде удалось то же самое. Сезоном позже, в 2024-м, петербуржцы пошли на небольшое понижение и вышли бороться за Кубок Гагарина со второго места, а вот регулярный чемпионат-2024/2025 завершился для СКА во второй половине таблицы. И это несмотря на то, что в течение сезона, они стабильно шли наверху. Серьезные «проколы» в обороне, нестабильная игра защитников заставили команду под руководством Ротенберга серьезно поплыть вниз по турнирной таблице, но сам Роман Борисович, из раза в раз, приходя на пресс-конференции, говорил, что все под контролем. Как итог такого контроля — 7 место к концу регулярного чемпионата.