Радулов определился, в какой команде проведет следующий сезон

Александру Радулову в начале июля исполнится 39 лет. В 2004 году он был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Также в НХЛ нападающий играл за «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». В Росси, помимо «железнодорожников», он выступал за московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс». В составе сборной России Александр Радулов в 2008 и 2009 годах становился чемпионом мира.