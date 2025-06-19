Радулов определился, в какой команде проведет следующий сезон

— Быстрый дедушка, энерджайзер, мастер, дядя Саша — все это про Александра Радулова и он остается в «Локомотиве», — говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.
Радулов присоединился к железнодорожникам перед началом прошлого сезона. 38‑летний форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (18+16) очка, а также 21 встречу в плей‑офф с 16 (7+9) баллами результативности.
Вместе с «Локомотивом» Радулов стал обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии ярославцы обыграли челябинский «Трактор» (4−1). Нападающий был признан самым ценным игроком плей‑офф КХЛ.
После завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина появилась информация о предварительной договоренности Радулова со СКА. Клуб из Санкт-Петербурга предлагал звездному ветерану контракт с годовой зарплатой 200 млн рублей, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.
Александру Радулову в начале июля исполнится 39 лет. В 2004 году он был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Также в НХЛ нападающий играл за «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». В Росси, помимо «железнодорожников», он выступал за московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс». В составе сборной России Александр Радулов в 2008 и 2009 годах становился чемпионом мира.