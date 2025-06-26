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Гендиректор «Авангарда» объяснил, почему Омск — хоккейная столица

Гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков назвал Омск хоккейной столицей страны.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Авангард"

Гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков поделился мнением, почему считает Омск хоккейной столицей. Об этом он рассказал в подкасте Om1.ru

— Вы не так давно предложили новую философию: «Омск хоккейный». Что вы вкладываете в это понятие?

 — Это даже не просто «Омск хоккейный», это «Омск — хоккейная столица». Это на самом деле очень большая история, о ней можно говорить долго. Задача стоит, по крайней мере приблизиться к хорошим канадским практикам. Мы изучили доступные и не очень доступные данные, чтобы понять, что такое хоккей в какой-нибудь канадской провинции, взяли за пример Квебек. И цифры впечатляют. Количество тренеров, количество катков, количество занимающихся, количество команд любительских и не очень. Всё это, конечно, в итоге должно помочь развиваться клубу. Потому что это воронка, через которую можно фильтровать, прости-господи за такое выражение, человеческий материал. Из чего потом будут вырастать свои «Володи Ткачёвы».

В современных реалиях у детей очень много соблазнов. И спорт, хоккей, далеко не в приоритете. Сейчас вообще мир цифры. Они с телефоном засыпают, просыпаются, и надо принимать порой жёсткие меры, чтобы оторвать детей от этого цифрового мира. Плохо это или хорошо, не буду судить, но это факт. Поэтому мы хотим сделать Омск и Омскую область действительно хоккейной столицей с точки зрения возможности доступа к хоккею для всех, кто этого может пожелать. Это катки, ФОКи, подготовка тренеров, которые пойдут работать с детьми на разных уровнях. То есть это большая-большая программа, которая действительно должна сделать Омск по-настоящему хоккейной столицей, — сказал Чистяков.

Полное интервью об «Авангарде» и развитии хоккея в Омске читайте на Om1.ru.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангарду» удалось преодолеть серьезный командный кризис. Первую половину сезона омичи не могли попасть даже в зону плей-офф, однако с приходом специалиста Ги Буше и его помощника, а также в связи с изменениями в составе команды, «Авангарду» удалось дойти до ¼ финала Кубка Гагарина.