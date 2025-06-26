Гендиректор «Авангарда» объяснил, почему Омск — хоккейная столица

— Это даже не просто «Омск хоккейный», это «Омск — хоккейная столица». Это на самом деле очень большая история, о ней можно говорить долго. Задача стоит, по крайней мере приблизиться к хорошим канадским практикам. Мы изучили доступные и не очень доступные данные, чтобы понять, что такое хоккей в какой-нибудь канадской провинции, взяли за пример Квебек. И цифры впечатляют. Количество тренеров, количество катков, количество занимающихся, количество команд любительских и не очень. Всё это, конечно, в итоге должно помочь развиваться клубу. Потому что это воронка, через которую можно фильтровать, прости-господи за такое выражение, человеческий материал. Из чего потом будут вырастать свои «Володи Ткачёвы».