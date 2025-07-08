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Двукратный чемпион КХЛ Толчинский перешел в «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с нападающим Сергеем Толчинским.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано на два сезона. Накануне Толчинский покинул СКА, расторгнув контракт с петербуржцами по взаимному согласию сторон. Соглашение с клубом из Санкт-Петербурга действовало до конца сезона-2027/28.

В минувшем сезоне Толчинский провел 52 матча за СКА в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 16 (7+9) очков.

Ранее Толчинский выступал за ЦСКА и омский «Авангард». С обоими клубами он сумел завоевать Кубок Гагарина (2019, 2021) и один раз был признан самым ценным игроком плей-офф.

В общей сложности на счету Толчинского 409 матчей в КХЛ, в которых он набрал 272 (100+172) очка. Также на его счету 4 матча в НХЛ за «Каролину», в которых он набрал 2 (0+2) очка.