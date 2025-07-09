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Игорь Ларионов-младший перешел в СКА, где воссоединится с отцом

СКА объявил о переходе центрального нападающего Игоря Ларионова-младшего.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: официальный сайт клуба "СКА-Нева"

26-летний хоккеист подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на один сезон.

В межсезонье СКА возглавил отец нападающего Игорь Ларионов, под руководством которого он играл три последние сезона в нижегородском «Торпедо».

В минувшем сезоне Ларионов-младший провел 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 20 (5+12) очков. Всего на его счету 127 матчей в КХЛ, в которых он записал на свой счет 73 (20+53) результативных балла.

Прежде Ларионов уже находился в системе СКА. Летом 2019 года он подписал контракт с армейцами и сыграл две игры за «СКА-Неву» в ВХЛ, но из-за усугубившейся травмы стороны покинул клуб.

Ранее СКА объявил о подписании контракта с канадским защитником «Нефтехимика» Тревором Мерфи и о переходе американского защитника московского «Динамо» Бреннан Менелла.

Минувший сезон СКА завершил на седьмой строчке в Западной конференции и на 13-м месте в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, что стало для клуба худшим результатом за всю историю турнира. В плей-офф петербуржцы вылетели в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2−4).