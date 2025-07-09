Игорь Ларионов-младший перешел в СКА, где воссоединится с отцом

В минувшем сезоне Ларионов-младший провел 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 20 (5+12) очков. Всего на его счету 127 матчей в КХЛ, в которых он записал на свой счет 73 (20+53) результативных балла.