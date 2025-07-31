«Локомотив» не сделал чемпионские перстни для Никитина и его штаба

Игорь Никитин возглавлял ярославскую команду с 2021 года. В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В начале июня «Локомотив» расторг контракт с Никитиным и его тренерским штабом. Позднее специалист стал главным тренером ЦСКА.