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«Локомотив» не сделал чемпионские перстни для Никитина и его штаба

Ярославский «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина бывшему наставнику Игорю Никитину и его тренерскому штабу, сообщает «Матч ТВ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 3 августа, в Ярославле состоится чемпионский парад в честь победы в Кубке Гагарина. Ранее в СМИ сообщали, что клуб не пригласил Никитина и его тренерский штаб на торжество.

— «Локомотив» отказался делать чемпионские перстни Никитину и другим тренерам, которые привели клуб к Кубку Гагарина, а потом ушли в ЦСКА, — приводит слова источника знакомого с ситуацией «Матч ТВ».

Игорь Никитин возглавлял ярославскую команду с 2021 года. В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В начале июня «Локомотив» расторг контракт с Никитиным и его тренерским штабом. Позднее специалист стал главным тренером ЦСКА.

Ранее Никитин тренировал омский «Авангард» и ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к завоеванию Кубка Гагарина. С 2012-го по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера.