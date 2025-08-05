Радулов высказался об отсутствии Никитина на параде «Локомотива»

Напомним, Игорь Никитин, ставший вместе с ярославским «Локомотивом» чемпионом минувшего сезона КХЛ, не был приглашен на чемпионский парад в Ярославль. Для самого Никитина и его тренерского штаба не были изготовлены чемпионские перстни. После победы в чемпионате специалист ушел из команды при действующем контракте и возглавил ЦСКА. Это решение не было положительно оценено руководством «Локомотива».