Радулов высказался об отсутствии Никитина на параде «Локомотива»

Российский хоккеист Александр Радулов высказался об отсутствии бывшего главного тренера команды Игоря Никитина на чемпионском параде «Локомотива».
«Я так понимаю, что у них [ЦСКА] уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже [начинаем]. Всегда было бы приятно его [Никитина] увидеть», — заявил Радулов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Игорь Никитин, ставший вместе с ярославским «Локомотивом» чемпионом минувшего сезона КХЛ, не был приглашен на чемпионский парад в Ярославль. Для самого Никитина и его тренерского штаба не были изготовлены чемпионские перстни. После победы в чемпионате специалист ушел из команды при действующем контракте и возглавил ЦСКА. Это решение не было положительно оценено руководством «Локомотива».
Мероприятие в Ярославле прошло 3 августа в день Железнодорожника. По официальным данным клуба, парад был перенесен на август как раз из-за этого праздника.