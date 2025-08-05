Жителя Ярославля оштрафовали за попытку потрогать Кубок Гагарина

Летом клуб покинул главный тренер Игорь Никитин, принявший приглашение ЦСКА. Новым наставником ярославцев стал канадец Боб Хартли. 65-летний специалист ранее уже работал в КХЛ — с 2018-го по 2022 год Хартли возглавлял омский «Авангард». В 2019 году омская команда под руководством канадца дошла до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА, а через два года выиграла главный трофей КХЛ.