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Жителя Ярославля оштрафовали за попытку потрогать Кубок Гагарина

Мужчине вменили мелкое хулиганство. Сумма штрафа составила одну тысячу рублей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Красноперекопский районный суд Ярославля оштрафовал мужчину за попытку дотронуться до Кубка Гагарина. Инцидент произошел 3 августа на концерте, посвященном победе «Локомотива» в чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги, в спорткомплексе «Арена-2000». Мужчина пытался проникнуть в VIP-зону, чтобы «дотронуться до Кубка Гагарина».

«34-летний мужчина был принудительно остановлен сотрудниками полиции и выведен из партера. Своими действиями он нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу, то есть совершил мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП)», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ярославский «Локомотив» в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, победив в финальном серии челябинский «Трактор» в пяти матчах.

Летом клуб покинул главный тренер Игорь Никитин, принявший приглашение ЦСКА. Новым наставником ярославцев стал канадец Боб Хартли. 65-летний специалист ранее уже работал в КХЛ — с 2018-го по 2022 год Хартли возглавлял омский «Авангард». В 2019 году омская команда под руководством канадца дошла до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА, а через два года выиграла главный трофей КХЛ.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября.