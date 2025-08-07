Ткачев рассказал, почему решил подписать контракт с «Металлургом»

Ткачев — воспитанник омского хоккея и выступал за «Авангард» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ из-за травмы нападающий провел лишь четыре игры, набрав пять очков, в плей-офф на его счету 10 очков (3+7) в 13 матчах. За всю карьеру в лиге Ткачев сыграл за СКА, «Адмирал», и «Салават Юлаев». В НХЛ хоккеист уезжал ненадолго — провел там четыре матча за «Лос-Анджелес» и сделал две передачи.