Ткачев рассказал, почему решил подписать контракт с «Металлургом»

Российский хоккеист Владимир Ткачев объяснил, чем его заинтересовал магнитогорский «Металлург».
«Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный, такая игра мне симпатична, — ответил Ткачев на вопрос, почему решил выбрать “Металлург”. — Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось, рад оказаться в “Металлурге”. Мое пожелание [по сроку контракта], клуб сразу согласился на два года», — приводит слова Ткачева «Спорт-Экспресс».
Напомним, 19 июля с 29-летним форвардом расторг действующий контракт омский «Авангард». Их соглашение рассчитано было до сезона-2029/2030, однако клуб не смог поместиться в потолок зарплат и усилить другие позиции, если бы оставил Ткачева с прежней зарплатой. О переходе форварда в «Металлург» стало известно 28 июля.
Ткачев — воспитанник омского хоккея и выступал за «Авангард» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ из-за травмы нападающий провел лишь четыре игры, набрав пять очков, в плей-офф на его счету 10 очков (3+7) в 13 матчах. За всю карьеру в лиге Ткачев сыграл за СКА, «Адмирал», и «Салават Юлаев». В НХЛ хоккеист уезжал ненадолго — провел там четыре матча за «Лос-Анджелес» и сделал две передачи.