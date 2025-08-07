Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Ткачев рассказал, почему решил подписать контракт с «Металлургом»

ХК «Авангард» расторг контракт с хоккеистом, потому что не вмещался в потолок зарплат.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский хоккеист Владимир Ткачев объяснил, чем его заинтересовал магнитогорский «Металлург».

«Стиль хоккея: атакующий, быстрый, техничный, такая игра мне симпатична, — ответил Ткачев на вопрос, почему решил выбрать “Металлург”. — Хорошо, что нашел клуб. Долго выбирать не пришлось, рад оказаться в “Металлурге”. Мое пожелание [по сроку контракта], клуб сразу согласился на два года», — приводит слова Ткачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 19 июля с 29-летним форвардом расторг действующий контракт омский «Авангард». Их соглашение рассчитано было до сезона-2029/2030, однако клуб не смог поместиться в потолок зарплат и усилить другие позиции, если бы оставил Ткачева с прежней зарплатой. О переходе форварда в «Металлург» стало известно 28 июля.

Ткачев — воспитанник омского хоккея и выступал за «Авангард» с 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ из-за травмы нападающий провел лишь четыре игры, набрав пять очков, в плей-офф на его счету 10 очков (3+7) в 13 матчах. За всю карьеру в лиге Ткачев сыграл за СКА, «Адмирал», и «Салават Юлаев». В НХЛ хоккеист уезжал ненадолго — провел там четыре матча за «Лос-Анджелес» и сделал две передачи.