Источник: игрок «Динамо» пропустит сезон из-за проблем с сердцем

Нападающий московского «Динамо» Артем Михеев полностью пропустит сезон-2025/26 из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал «Черкас Атлант».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации журналиста «Чемпионата» Сергея Емельянова, «Динамо» сможет поместить 30-летнего хоккеиста в список травмированных до конца сезона и вывести его контракт из-под потолка зарплат. Благодаря этому московский клуб освободит в платежной ведомости 28 млн рублей, что позволит «бело-голубым» заключить полноценные контракты с нападающими Никитой Гусевым и Антоном Слепышевым.

Михеев перешел в «Динамо» в мае 2024 года из «Сибири». Он провел за московский клуб 80 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, в которых набрал 22 (13+9) очка. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Также Михеев выступал за «Ак Барс», новокузнецкий «Металлург», «Югру», «Трактор» и «Торпедо». В общей сложности на его счету 447 матчей в КХЛ, в которых он набрал 90 (50+40) очков.

В минувшем сезоне московское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф «бело-голубые» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили челябинскому «Трактору» (1−4).