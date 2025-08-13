ЦСКА расторг контракт с Никитой Седовым, провалившим допинг-тест

В апреле 2025 года Седов сообщил, что его допинг‑тест дал положительный результат на мельдоний, хоккеист временно отстранен от соревнований. При этом защитник стал не первым игроком ЦСКА, провалившим допинг-тест — ранее в пробе нападающего Владислава Каменева также был обнаружен мельдоний.