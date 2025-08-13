ЦСКА расторг контракт с Никитой Седовым, провалившим допинг-тест

В апреле 2025 года Седов сообщил, что его допинг‑тест дал положительный результат на мельдоний, хоккеист временно отстранен от соревнований. При этом защитник стал не первым игроком ЦСКА, провалившим допинг-тест — ранее в пробе нападающего Владислава Каменева также был обнаружен мельдоний.
Никита Седов пополнил состав ЦСКА летом 2024 года, перейдя из «Северстали». В рамках регулярного чемпионата КХЛ он провел 56 встреч и набрал 17 (1+16) очков. В 2019 году в составе сборной России стал серебряным призером юниорского чемпионата мира.
В минувшем сезоне ЦСКА уступил минскому «Динамо» (2−4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат армейцы завершили на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Летом в ЦСКА вернулся главный тренер Игорь Никитин, возглавлявший армейцев с 2017-го по 2021 год. В 2025 году Никитину привел ярославский «Локомотив» к победе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.