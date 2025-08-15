Ричмонд
Лучший снайпер-легионер в истории СКА завершил карьеру в 41 год

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Патрик Торесен объявил о завершении карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Последним клубом 41-летнего норвежца был «Юргорден», выступающий во втором по силе дивизионе Швеции. В минувшем сезоне он провел за столичный клуб 54 матча, в которых набрал 43 (15+28) очка.

Торесен известен в России по выступлениям за уфимский «Салават Юлаев» (2009−2011) и петербуржский СКА (2011−2015, 2017−2018). С каждой из команд он по разу выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2015).

«Все, кто был свидетелем Кубка Гагарина‑2015, когда СКА впервые стал его обладателем, точно помнят те голы в шестом и седьмом матчах серии с ЦСКА, одни из самых важных, поднявших на ноги весь Петербург! Пять сезонов, 271 матч, 227 очков, 88 голов. Лучший снайпер‑легионер в истории СКА! Искренний, трудолюбивый и преданный своему делу на все сто. Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну, а сейчас пора начинать новую главу», — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

Всего на счету Торесена 417 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 382 (149+233) очка.

Также Торесен отыграл два сезона в НХЛ, где выступал за «Эдмонтон» и «Филадельфию». Он провел в заокеанской лиге 120 матчей и набрал 26 (6+20) очков.

Кроме того, Патрик Торесен является лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии. На чемпионате мира 2012 года он стал вторым лучшим бомбардиром турнира, набрав 18 (7+11) очков в восьми матчах. Он уступил награду Евгению Малкину, на счету которого было 19 (11+8) результативных баллов в десяти играх.