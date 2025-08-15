Лучший снайпер-легионер в истории СКА завершил карьеру в 41 год

«Все, кто был свидетелем Кубка Гагарина‑2015, когда СКА впервые стал его обладателем, точно помнят те голы в шестом и седьмом матчах серии с ЦСКА, одни из самых важных, поднявших на ноги весь Петербург! Пять сезонов, 271 матч, 227 очков, 88 голов. Лучший снайпер‑легионер в истории СКА! Искренний, трудолюбивый и преданный своему делу на все сто. Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну, а сейчас пора начинать новую главу», — сказано в сообщении пресс-службы СКА.