В «Салавате Юлаеве» объяснили решение расторгнуть контракт с Ливо

«Клуб ни разу не комментировал ситуацию. Мы дали лишь комментарий, что контракт расторгнут по обоюдному соглашению. Хотели послушать мнения разных сторон. Дело не только в несвоевременном приезде, было что-то еще. Мы благодарны, что КХЛ нас поддержала. Мы действовали по регламенту, все основания у нас были. Не можем сказать, что сторона игрока была всегда на связи. Приехал бы Ливо 10 августа — проблем не было. Клуб подал документы на визу для игрока еще в феврале, но срок действия паспорта у него истекал в 2026 году. Мы предлагали поменять паспорт еще в марте. В том, что игрок получил визу только с 11 августа — не вина “Салавата Юлаева”.



“Не нравится — давайте расторгнем”. Впервые такое предложение со стороны игрока мы услышали уже через неделю после того, как подписали новый контракт. По окончании сезона снова говорили об этом. Но потом Ливо и агент отказались общаться по данному вопросу. После сезона мы в клубе пришли к выводу, что Джош потерял доверие команды. Если он уже сразу подумывал о том, чтобы уйти, то надо что-то было делать. У нас имелся сценарий на случай приезда Ливо с переводом его в список отказов. Мы были готовы заплатить ему компенсацию. Решение расстаться с ним другим образом не стало моральной преградой. Этических проблем в этом не вижу. В сложившихся обстоятельствах нам пришлось сделать такой шаг. На клубе это не отразится. Агенты, даже зная о нашем положении, по-прежнему звонят и предлагают иностранных игроков. Мы считаем, что хорошо разошлись с ним. У него сейчас хороший контракт в “Тракторе”.



Финансовая составляющая клуба? Это закрытая информация. Сейчас наша команда формируется по тому бюджету, который нам согласовали. В мае было совещание, на котором было принято решение, что бюджет надо перегруппировать, чтобы в следующем сезоне финансовое положение стабилизировалось. Тут нет ни моей вины, ни вины прошлых руководителей», — сказал Баширов.