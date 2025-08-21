В «Салавате Юлаеве» объяснили решение расторгнуть контракт с Ливо

13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с 32-летним нападающим по обоюдному согласию. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как уфимский клуб подписал с игроком двухлетний контракт с зарплатой 110 млн рублей год, по которому он должен был стать самым высокооплачиваем игроком в КХЛ. 18 августа Ливо официально стал игроком челябинского «Трактора».
Сегодня в Уфе прошла пресс‑конференция «Салавата Юлаева» перед стартом нового сезона КХЛ.
«Клуб ни разу не комментировал ситуацию. Мы дали лишь комментарий, что контракт расторгнут по обоюдному соглашению. Хотели послушать мнения разных сторон. Дело не только в несвоевременном приезде, было что-то еще. Мы благодарны, что КХЛ нас поддержала. Мы действовали по регламенту, все основания у нас были. Не можем сказать, что сторона игрока была всегда на связи. Приехал бы Ливо 10 августа — проблем не было. Клуб подал документы на визу для игрока еще в феврале, но срок действия паспорта у него истекал в 2026 году. Мы предлагали поменять паспорт еще в марте. В том, что игрок получил визу только с 11 августа — не вина “Салавата Юлаева”.
“Не нравится — давайте расторгнем”. Впервые такое предложение со стороны игрока мы услышали уже через неделю после того, как подписали новый контракт. По окончании сезона снова говорили об этом. Но потом Ливо и агент отказались общаться по данному вопросу. После сезона мы в клубе пришли к выводу, что Джош потерял доверие команды. Если он уже сразу подумывал о том, чтобы уйти, то надо что-то было делать. У нас имелся сценарий на случай приезда Ливо с переводом его в список отказов. Мы были готовы заплатить ему компенсацию. Решение расстаться с ним другим образом не стало моральной преградой. Этических проблем в этом не вижу. В сложившихся обстоятельствах нам пришлось сделать такой шаг. На клубе это не отразится. Агенты, даже зная о нашем положении, по-прежнему звонят и предлагают иностранных игроков. Мы считаем, что хорошо разошлись с ним. У него сейчас хороший контракт в “Тракторе”.
Финансовая составляющая клуба? Это закрытая информация. Сейчас наша команда формируется по тому бюджету, который нам согласовали. В мае было совещание, на котором было принято решение, что бюджет надо перегруппировать, чтобы в следующем сезоне финансовое положение стабилизировалось. Тут нет ни моей вины, ни вины прошлых руководителей», — сказал Баширов.
В прошлом сезоне Ливо стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и был признан самым ценным игроком сезона, набрав 80 (49+31) очков в 62 матчах за «Салават Юлаев». Канадец побил рекорд Сергея Мозякина по количеству голов за одну регулярку (48), который был установлен в сезоне-2016/17.