Олимпийский чемпион Буцаев назвал фаворитов нового сезона КХЛ

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев назвал своих фаворитов предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Барыс"

«Думаю, что в новом сезоне ничего особо не изменится и фавориты останутся прежними. Если говорить о Западной конференции, то я бы отметил “Локомотив”, ЦСКА, московское “Динамо”. Мне еще кажется, что “Спартак” может себя показать», — цитирует Буцаева «Советский спорт».

«Сильнейшие команды Востока? “Авангард”, “Трактор” и “Металлург”. Для меня это тройка сильнейших. Здесь всё достаточно предсказуемо. Можно только добавить “Автомобилист”. Поэтому если честно, то я не думаю, что в новом сезоне мы увидим глобальные изменения со стороны команд за борьбу как в чемпионате, так и в Кубке Гагарина», — добавил Буцаев.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

55-летний Буцаев — олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира 1993 года. В чемпионатах СССР и России центральный нападающий выступал за «Торпедо» (Тольятти), ЦСКА, ярославский «Локомотив» и «Северсталь». Буцаев также имеет опыт выступлений в НХЛ. В заокеанской лиге россиянин играл за «Филадельфию Флайерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Майти Дакс» и «Оттаву Сенаторс».