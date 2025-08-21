Олимпийский чемпион Буцаев назвал фаворитов нового сезона КХЛ

«Сильнейшие команды Востока? “Авангард”, “Трактор” и “Металлург”. Для меня это тройка сильнейших. Здесь всё достаточно предсказуемо. Можно только добавить “Автомобилист”. Поэтому если честно, то я не думаю, что в новом сезоне мы увидим глобальные изменения со стороны команд за борьбу как в чемпионате, так и в Кубке Гагарина», — добавил Буцаев.