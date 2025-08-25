Игорь Никитин высказался о ситуации с чемпионскими перстнями

Игорь Никитин в прошлом сезоне привел ярославский «Локомотив» к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина, а потом вместе с тренерским штабом ушел в ЦСКА. По данным СМИ, главный тренер и его ассистенты не были приглашены на чемпионский парад и не получили чемпионские перстни.
«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а все остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие темы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.
В прошлом сезоне Игорь Никитин был признан лучшим тренером КХЛ. Он ранее уже возглавлял ЦСКА с 2017-го по 2021 год и выиграл с армейцами Кубок Гагарина в 2019 году.
18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.