Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Игорь Никитин высказался о ситуации с чемпионскими перстнями

Перешедший летом в ЦСКА главный тренер Игорь Никитин рассказал, как отреагировал на то, что ярославский «Локомотив» не вручил чемпионские перстни ему и членам его штаба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игорь Никитин в прошлом сезоне привел ярославский «Локомотив» к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина, а потом вместе с тренерским штабом ушел в ЦСКА. По данным СМИ, главный тренер и его ассистенты не были приглашены на чемпионский парад и не получили чемпионские перстни.

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а все остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие темы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Игорь Никитин был признан лучшим тренером КХЛ. Он ранее уже возглавлял ЦСКА с 2017-го по 2021 год и выиграл с армейцами Кубок Гагарина в 2019 году.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.