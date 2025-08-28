«Ак Барс» объявил о переходе финалиста Кубка Стэнли Денисенко

Денисенко 25 лет, он был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 15-м номером клубом «Флорида Пантерс». Северной Америке он выступал с сезона-2020/21. За «Флориду» в общей сложности форвард провел 27 игр, записав на свой счет 7 результативных передач. Россиянин принял участие в пятом матче финала Кубка Стэнли в 2023 году против «Вегаса» В октябре 2023 года «Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов, куда его выставила «Флорида».