«Ак Барс» объявил о переходе финалиста Кубка Стэнли Денисенко

Казанский «Ак Барс» выменял у ярославского «Локомотива» права на российского нападающего Григория Денисенко, игравшего в ряде клубов Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба «Ак Барса».
Денисенко 25 лет, он был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 15-м номером клубом «Флорида Пантерс». Северной Америке он выступал с сезона-2020/21. За «Флориду» в общей сложности форвард провел 27 игр, записав на свой счет 7 результативных передач. Россиянин принял участие в пятом матче финала Кубка Стэнли в 2023 году против «Вегаса» В октябре 2023 года «Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов, куда его выставила «Флорида».
В феврале 2025 года нападающего обменяли из «Вегаса» в «Нэшвилл». В сезоне-2024/25 россиянин провел в НХЛ один матч за «Вегас», не отметившись результативными действиями. С февраля Денисенко играл за фарм-клуб «Нэшвилла» в АХЛ, набрав за 23 игры регулярного чемпионата 15 очков (7 голов + 8 результативных передач), в плей-офф на его счету 1 заброшенная шайба по итогам 8 встреч.
До переезда в Северную Америку Денисенко защищал цвета «Локомотива». Хоккеист является серебряными бронзовым призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.