Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил односторонний контракт с Дмитрием Юдиным. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, соглашение рассчитано на один сезон. В межсезонье СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», однако уфимский клуб расторг с ним контракт.
Юдин впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2013/2014 в составе СКА. В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего транзитом через «Спартак» оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провел семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешел в СКА.
В общей сложности на счету новичка «Автомобилиста» 618 матчей в КХЛ и 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности «+60». Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.
«Автомобилист» проведет первый матч в новом сезоне КХЛ 8 сентября на выезде против тольяттинской «Лады». 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.