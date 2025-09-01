Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Автомобилист»

Юдин впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2013/2014 в составе СКА. В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего транзитом через «Спартак» оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провел семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешел в СКА.