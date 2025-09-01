Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Автомобилист»

30-летний защитник Дмитрий Юдин продолжит карьеру в Екатеринбурге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

«Автомобилист» заключил односторонний контракт с Дмитрием Юдиным. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, соглашение рассчитано на один сезон. В межсезонье СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», однако уфимский клуб расторг с ним контракт.

Юдин впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2013/2014 в составе СКА. В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего транзитом через «Спартак» оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провел семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешел в СКА.

В общей сложности на счету новичка «Автомобилиста» 618 матчей в КХЛ и 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности «+60». Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

«Автомобилист» проведет первый матч в новом сезоне КХЛ 8 сентября на выезде против тольяттинской «Лады». 18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.