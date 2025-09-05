Две вершины одного льда: кто брал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина

Вячеслав Войнов — один из немногих российских защитников, сумевших добиться больших успехов как в НХЛ, так и в КХЛ. Дебютировав в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз», он быстро зарекомендовал себя как надежный и результативный оборонец, умевший не только действовать строго в защите, но и подключаться к атакам. Войнов стал обладателем Кубка Стэнли — в 2012 году, а спустя два года повторил успех, вновь помогая «Кингз» завоевать главный трофей НХЛ. В обоих чемпионских плей-офф он был важной частью обороны, забивая ключевые голы и ассистируя партнерам.