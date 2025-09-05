Две вершины одного льда: кто брал и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина

Вячеслав Козлов — от «Русской пятерки» до побед в КХЛ
Вячеслав Козлов — один из самых ярких российских форвардов своего поколения, чья карьера стала примером редкой долговечности и стабильности на высочайшем уровне. В начале 90-х он отправился за океан, где присоединился к «Детройт Ред Уингз». Именно там Козлов вошел в легендарную «Русскую пятерку» вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Федоровым, Вячеславом Фетисовым и Владимиром Константиновым. Эта комбинация стала символом интеграции советской школы в НХЛ.
В составе «Детройта» Козлов дважды поднимал над головой Кубок Стэнли — в 1997 и 1998 годах. Он был не просто частью команды, а важным ее элементом: скоростной, техничный, обладающий отличным броском, Козлов умел решать исход матчей и приносил пользу как в равных составах, так и в большинстве. В 2005 году хоккеист вернулся в Россию.
В КХЛ Вячеслав Козлов стал лидером «Салавата Юлаева», а затем московского «Динамо». И если победы в НХЛ сделали его частью мировой хоккейной элиты, то достижения на родине закрепили статус легенды. В 2011 году он выиграл Кубок Гагарина с уфимским клубом, а уже в следующем сезоне повторил успех с «Динамо» Москва. Два главных трофея двух сильнейших лиг мира — редкое достижение даже для выдающихся игроков.
Олег Твердовский — надежный защитник на обоих континентах
Олег Твердовский — один из самых успешных российских защитников, сумевший покорить вершины как в НХЛ, так и в КХЛ. Он был выбран в первом раунде драфта НХЛ-1994 клубом «Анахайм Дакс» и быстро зарекомендовал себя как надежный и умный оборонец с отличным первым пасом.
Пик его североамериканской карьеры пришелся на начало 2000-х. В 2003 году Твердовский стал обладателем Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Девилз», а в 2006 повторил успех в составе «Каролины Харрикейнз».
После возвращения в Россию Твердовский продолжил блистать, став одним из лидеров «Салавата Юлаева». В сезоне-2010/11 он помог уфимскому клубу выиграть Кубок Гагарина, добавив к своим североамериканским достижениям главный трофей КХЛ.
Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем — причудливый эпизод в КХЛ
Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем — легендарный дуэт «Вашингтон Кэпиталз», чье партнерство стало символом целой эпохи клуба. В сезоне-2012/13, когда в НХЛ разразился локаут, оба отправились в Россию, чтобы поддерживать игровую форму, подписав контракты с московским «Динамо». Они быстро стали лидерами команды, помогая ей уверенно идти по сезону.
Когда локаут завершился, Овечкин и Бэкстрем вернулись в НХЛ, но «Динамо» довело чемпионат до победы и завоевало Кубок Гагарина. Руководство клуба решило вписать их имена в список победителей, что вызвало споры: формально они стали чемпионами КХЛ, но в плей-офф участия не принимали. Тем не менее, этот эпизод стал любопытной главой в их карьерах.
Главный же совместный триумф дуэта пришел в 2018 году, когда «Вашингтон» наконец взял Кубок Стэнли. Овечкин стал MVP плей-офф и поднял заветный трофей над головой, а Бэкстрем был одним из ключевых ассистентов, раз за разом снабжая капитана точными передачами. Эта победа навсегда вписала их имена в историю НХЛ и стала заслуженной наградой за годы упорной работы и верности клубу.
Павел Дацюк — «волшебник» в каждом смысле
Павел Дацюк — один из самых техничных и умных хоккеистов в истории, получивший прозвище «Волшебник» за виртуозное владение клюшкой и умение читать игру. В НХЛ он провел лучшие годы в составе «Детройт Ред Уингз», где стал двукратным обладателем Кубка Стэнли — в 2002 и 2008 годах. Его изящные финты, филигранные передачи и самоотверженная игра в обороне сделали его любимцем болельщиков и грозой для соперников.
В 2016 году Дацюк вернулся в Россию, подписав контракт с СКА. Уже в следующем сезоне, в 2017 году, он помог петербургскому клубу завоевать Кубок Гагарина, став одним из лидеров команды и подтвердив, что его мастерство универсально для любых лиг. Таким образом, он вошел в узкий круг игроков, покоривших обе вершины — НХЛ и КХЛ, и оставил яркий след в истории мирового хоккея.
Вячеслав Войнов — защитник, преодолевший все барьеры
Вячеслав Войнов — один из немногих российских защитников, сумевших добиться больших успехов как в НХЛ, так и в КХЛ. Дебютировав в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз», он быстро зарекомендовал себя как надежный и результативный оборонец, умевший не только действовать строго в защите, но и подключаться к атакам. Войнов стал обладателем Кубка Стэнли — в 2012 году, а спустя два года повторил успех, вновь помогая «Кингз» завоевать главный трофей НХЛ. В обоих чемпионских плей-офф он был важной частью обороны, забивая ключевые голы и ассистируя партнерам.
После возвращения в Россию Войнов присоединился к петербургскому СКА и в 2017 году завоевал Кубок Гагарина. Его опыт и умение вести игру с синей линии стали важным фактором успеха команды. Таким образом, Войнов вошел в эксклюзивный список хоккеистов, побеждавших и в Кубке Стэнли, и в Кубке Гагарина, подтвердив свой высокий класс на двух континентах.
Эпилог: редчайшее пересечение эпох и хоккейных традиций
Кубок Стэнли многое говорит о величии игрока — о его способностях проявляться в условиях глобального давления, особенно в плей-офф. Кубок Гагарина — подтверждение зрелости и статуса на родине, где хоккейный путь не менее насыщен соревнованием и традицией.
Вячеслав Козлов, Олег Твердовский, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов сделали это по пути мастерства, а Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем добавили кластера вопросов о формальности и значимости. В каждом случае — своя история, но общим остается одно: суметь выиграть оба Кубка — значит войти в элиту.