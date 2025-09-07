Матч «Спартак» — «Сочи» 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Сочи» занял последнее место в Западной конференции в прошлом сезоне. «Леопарды» давно не выходили в плей-офф, в последний раз им это удалось в чемпионате-2018/19. «Сочи» уволил главного тренера Зубова и взял на эту позицию Вячеслава Козлова. Однако после смены руководства клуба вместо Козлова тренером назначили 75-летнего Крикунова. «Леопарды» сильно обновили состав, но все равно по котировкам букмекеров считаются слабейшей командой Запада. На предсезонном турнире в Челябинске «Сочи» занял последнее место, одержав одну победу над «Амуром» (2:1).