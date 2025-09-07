Матч «Спартак» — «Сочи» 7 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:00 мск на стадионе «Мегаспорт» в Москве. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» начинает сезон домашним матчем с «Сочи». Красно-белые снова не входят в список главных фаворитов чемпионата, но это не помешало им дойти до второго раунда в Кубке Гагарина-2025. Там команда Жамнова уступила «Салавату Юлаеву» в 7 матчах. Теперь «Спартак» хочет превзойти этот результат. Клуб летом расстался с Чайковски, Локтионовым и Голдобиным. Среди интересных новичков — форварды Тодд, Локхарт и Коростелев. На Кубке мэра Москвы красно-белые проиграли ЦСКА (0:2) и «Шанхаю» (2:3) и победили «Торпедо» (4:0).
«Сочи» занял последнее место в Западной конференции в прошлом сезоне. «Леопарды» давно не выходили в плей-офф, в последний раз им это удалось в чемпионате-2018/19. «Сочи» уволил главного тренера Зубова и взял на эту позицию Вячеслава Козлова. Однако после смены руководства клуба вместо Козлова тренером назначили 75-летнего Крикунова. «Леопарды» сильно обновили состав, но все равно по котировкам букмекеров считаются слабейшей командой Запада. На предсезонном турнире в Челябинске «Сочи» занял последнее место, одержав одну победу над «Амуром» (2:1).
В прошлом регулярном чемпионате «Спартак» три раза обыграл «Сочи» и один раз уступил в серии буллитов. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры почти не сомневаются в победе «Спартака». На успех красно-белых в основное время можно поставить за 1,37, на победу «Сочи» — за 7,50. В этой встрече ждут много голов, тотал больше 5,5 стоит 1,69.