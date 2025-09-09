Ричмонд
Матч «Динамо» Москва — «Сочи» 9 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 9 сентября, московское «Динамо» играет с «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Матч начнется в 19:30 мск на «ВТБ Арене» в Москве. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» начало сезон с болезненного поражения от ЦСКА — 2:6. Бело-голубые часто ошибались у своих ворот и пропускали из-за этого. Еще два гола динамовцы пропустили после своих удалений, а сами в большинстве не отличились ни разу. Шайбы у «Динамо» забросили Гусев и Адамчук. Команда Кудашова превзошла ЦСКА по броскам в створ — 27:24, но уступила по блокированным броскам — 15:31. За «Динамо» из-за травм не сыграли вратарь Подъяпольский и форвард Пакетт.

«Сочи» тоже проиграл в первом матче сезона. «Леопарды» уступили в Москве «Спартаку» 3:4. Гости дважды выходили вперед в этом матче, сделали счет 3:3 перед вторым перерывом. Все решил рикошет от клюшки защитники Хефенмайера в начале 3-го периода. Вратарь «Сочи» Хомченко отразил 35 бросков из 39. «Леопарды» 8 раз отправлялись на скамейку штрафников, «Спартак» забивал в формате 5 на 3 и 5 на 4.

«Динамо» во встречах с «Сочи» одержало 15 побед в 18 матчах. При этом в прошлом сезоне бело-голубые дважды уступили «леопардам» на своем льду. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры предлагают коэффициент 1,43 на победу «Динамо» в основное время, успех «Сочи» стоит 6,50. В этом матче ждут много голов, тотал больше 5 стоит 1,59.

