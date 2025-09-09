Матч «Динамо» Москва — «Сочи» 9 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Динамо» начало сезон с болезненного поражения от ЦСКА — 2:6. Бело-голубые часто ошибались у своих ворот и пропускали из-за этого. Еще два гола динамовцы пропустили после своих удалений, а сами в большинстве не отличились ни разу. Шайбы у «Динамо» забросили Гусев и Адамчук. Команда Кудашова превзошла ЦСКА по броскам в створ — 27:24, но уступила по блокированным броскам — 15:31. За «Динамо» из-за травм не сыграли вратарь Подъяпольский и форвард Пакетт.