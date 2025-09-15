КХЛ объявила место и дату проведения Матча звезд-2025/26



«Я благодарен за решение, которое мы ранее обсуждали, провести в Екатеринбурге столь значимый спортивный праздник. Хоккей в области любят, его активно развивают. Совсем недавно прошло замечательное событие — прощальный матч Павла Дацюка. Этот пример, развитие хоккея, строительство новых арен, наша любимая команда — “Автомобилист” служат примером. Для проведения Матча звезд, который у нас будет впервые, мы приложим все усилия, чтобы организация была на высочайшем уровне», — рассказал Паслер во время пресс-конференции.