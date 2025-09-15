Ричмонд
КХЛ объявила место и дату проведения Матча звезд-2025/26

Матч всех звезд пройдет в Екатеринбурге в феврале на новой «УГМК Арене».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 15 сентября, было подписано соглашение об организации и проведении в Свердловской области в период с 6 по 8 февраля 2026 года «Недели звезд хоккея—2026».

Подписание было между правительством Свердловской области и обществом с ограниченной ответственностью Континентальная хоккейная лига. Со стороны правительства Свердловской области соглашение подписывал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Владимирович Паслер. Со стороны КХЛ соглашение подписывает президент лиги Алексей Алексеевич Морозов.


«Я благодарен за решение, которое мы ранее обсуждали, провести в Екатеринбурге столь значимый спортивный праздник. Хоккей в области любят, его активно развивают. Совсем недавно прошло замечательное событие — прощальный матч Павла Дацюка. Этот пример, развитие хоккея, строительство новых арен, наша любимая команда — “Автомобилист” служат примером. Для проведения Матча звезд, который у нас будет впервые, мы приложим все усилия, чтобы организация была на высочайшем уровне», — рассказал Паслер во время пресс-конференции.

Напомним, Матч звезд КХЛ проводится с 2009 года, в 2025-м мероприятие проходило в Новосибирске.