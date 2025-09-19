Матч «Металлург» — ЦСКА 21 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

А вот ЦСКА пока не нашел свою игру при новом главном тренере Никитине. Армейцы в двух последних матчах получили два болезненных поражения. Сначала они упустили преимущество 4:1 и 5:2 со «Спартаком», а затем без шансов влетели в принципиальной игре «Локомотиву» — 1:5. У ЦСКА хорошая реализация большинства (6 голов из 18 попыток), но они и сами часто удаляются, и соперники этим пользуются. Никитин признает, что в игре ЦСКА пока есть хаос: еще не все хоккеисты красно-синих поняли его требования.