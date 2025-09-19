Ричмонд
Матч «Металлург» — ЦСКА 21 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 21 сентября, «Металлург» принимает ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 14:30 мск на «Арене Металлург» в Магнитогорске. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург», чуть забуксовав на старте сезона, вышел на проектную мощность. Команда Разина выиграла у «Ак Барса» 6:3, «Северстали» 5:2 и «Барыса» 5:1 и теперь делит с «Трактором» первое место на Востоке. У «Магнитки» пошла игра в большинстве, за эти три матча они забили 5 голов в неравных составах, особенно хорош был новичок Барак. Начал набирать очки еще один звездный трансфер — у Ткачева 4 передачи за «Металлург». Наряду с «Торпедо» магнитогорцы забивают больше всех в КХЛ: 23 гола в 6 матчах.

А вот ЦСКА пока не нашел свою игру при новом главном тренере Никитине. Армейцы в двух последних матчах получили два болезненных поражения. Сначала они упустили преимущество 4:1 и 5:2 со «Спартаком», а затем без шансов влетели в принципиальной игре «Локомотиву» — 1:5. У ЦСКА хорошая реализация большинства (6 голов из 18 попыток), но они и сами часто удаляются, и соперники этим пользуются. Никитин признает, что в игре ЦСКА пока есть хаос: еще не все хоккеисты красно-синих поняли его требования.

В прошлом сезоне ЦСКА два раза проиграл «Металлургу» — 0:7 дома и 2:4 на выезде. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не видят в этом матче фаворита. На победу «Металлурга» в основное время можно поставить за 2,23, а с учетом овертайма и буллитов — за 1,70. Успех ЦСКА в основное время стоит 2,90, а итоговая победа гостей — 2,15. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,60.

