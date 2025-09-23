Матч СКА — «Авангард» 23 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч СКА — «Авангард» начнется в 19:30 мск и пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА хорошо стартовал при новом главном тренере Ларионове. После двух поражений последовали 4 победы подряд. Две из них, правда, над аутсайдером «Ладой». Петербуржцы забивают почти 4 гола за матч, это один из лучших результатов в лиге. Ларионов хочет играть в быстрый хоккей, чтобы каждая атака заканчивалась броском по воротам. Интересно, что СКА не обновил вратарскую линию. В этом сезоне клуб уже задействовал трех вратарей. У Иванова не получился матч с «Шанхаем» (пропустил 6 шайб), дальше играли Плешков и Заврагин.
«Авангард» выдал еще более мощную победную серию. У «ястребов» 5 побед за последние 2 недели. Большинство из них было одержано на домашнем льду, а «Ак Барс» команда Буше разгромила в Казани — 6:1. Новичок «Авангарда» Потуральски набрал 9 очков и входит в топ-5 бомбардиров КХЛ. Также у омичей хороши Окулов и Прохоркин. Недавно «Авангард» взял Анселя Галимова вместо травмированного Якупова, а также хочет приобрести форварда Хмелевски у «Салавата Юлаева».
В прошлом сезоне СКА выиграл у «Авангарда» дома 4:1 и уступил на выезде 1:2. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
По мнению букмекеров, шансы команд равны в этом матче. Победа СКА в основное время оценивается в 2,55, а победа «Авангарда» — в 2,50. По голам ясности тоже нет: тотал меньше 5,5 стоит 1,90, тотал больше 5,5 — 1,94.