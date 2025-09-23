Матч СКА — «Авангард» 23 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

СКА хорошо стартовал при новом главном тренере Ларионове. После двух поражений последовали 4 победы подряд. Две из них, правда, над аутсайдером «Ладой». Петербуржцы забивают почти 4 гола за матч, это один из лучших результатов в лиге. Ларионов хочет играть в быстрый хоккей, чтобы каждая атака заканчивалась броском по воротам. Интересно, что СКА не обновил вратарскую линию. В этом сезоне клуб уже задействовал трех вратарей. У Иванова не получился матч с «Шанхаем» (пропустил 6 шайб), дальше играли Плешков и Заврагин.