Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.70
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
ЦСКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Матч СКА — «Авангард» 23 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 23 сентября, «Авангард» сыграет в гостях против СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

Матч СКА — «Авангард» начнется в 19:30 мск и пройдет в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА хорошо стартовал при новом главном тренере Ларионове. После двух поражений последовали 4 победы подряд. Две из них, правда, над аутсайдером «Ладой». Петербуржцы забивают почти 4 гола за матч, это один из лучших результатов в лиге. Ларионов хочет играть в быстрый хоккей, чтобы каждая атака заканчивалась броском по воротам. Интересно, что СКА не обновил вратарскую линию. В этом сезоне клуб уже задействовал трех вратарей. У Иванова не получился матч с «Шанхаем» (пропустил 6 шайб), дальше играли Плешков и Заврагин.

«Авангард» выдал еще более мощную победную серию. У «ястребов» 5 побед за последние 2 недели. Большинство из них было одержано на домашнем льду, а «Ак Барс» команда Буше разгромила в Казани — 6:1. Новичок «Авангарда» Потуральски набрал 9 очков и входит в топ-5 бомбардиров КХЛ. Также у омичей хороши Окулов и Прохоркин. Недавно «Авангард» взял Анселя Галимова вместо травмированного Якупова, а также хочет приобрести форварда Хмелевски у «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне СКА выиграл у «Авангарда» дома 4:1 и уступил на выезде 1:2. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, шансы команд равны в этом матче. Победа СКА в основное время оценивается в 2,55, а победа «Авангарда» — в 2,50. По голам ясности тоже нет: тотал меньше 5,5 стоит 1,90, тотал больше 5,5 — 1,94.

