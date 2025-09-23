«Ак Барс» перебил предложение «Авангарда» по трансферу Хмелевски

Как сообщает, «Матч ТВ», казанский «Ак Барс» перебил предложение «Авангарда», который был готов выменять форварда «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски.
«Салават Юлаев» был готов расстаться с Хмелевски, за которого «Авангард» предлагал 240 млн рублей. Но в последний момент «Ак Барс» сделал уфимскому клубу, который оказался на грани банкротства, более выгодное предложение.
В итоге Хмелевски покидает «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в казанском клубе. По сообщениям СМИ, в уфимский клуб перейдет защитник Уайатт Калинюк, выступающий за казанцев.
26-летний американский нападающий выступает за клуб из Уфы с 2022 года. В текущем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести матчах. Всего на счету Хмелевски 239 игр в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.