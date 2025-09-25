Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
1
:
Авангард
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.53
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Хмелевски договорился о двухлетнем контракте с «Ак Барсом»

Нападающий Александр Хмелевски договорился о двухлетнем контракте с «Ак Барсом». Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Салават Юлаев"

Агент хоккеиста Станислав Романов подтвердил, что его клиент будет играть за казанский клуб. В данный момент стороны согласовывают последние детали соглашения.

«Мы практически договорились о двухлетнем контракте», — сказал Романов.

Во вторник, 23 сентября, «Салават Юлаев» обменял Хмелевски в «Ак Барс», получив взамен канадского защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию в размере 230 млн рублей. При этом в уфимском клубе объявили, что перед этим была достигнута договоренность с «Авангардом», который предлагал более выгодные условия.

По информации «Матч ТВ», изначально хотел выступать за «Авангард», так как обмен в «Ак Барс» не выходил в его планы. 26-летний американец выбирал между забастовкой и выступлением за команду из Татарстана и в конечном счете остановился на втором варианте.

При этом Хмелевски отказался подписывать с «Ак Барсом» пятилетний контракт. Переговоры с агентом хоккеиста длились более 12 часов и стороны остановились на действующем двухлетнем контракте, который у него был подписан с «Салаватом Юлаевым».

Ожидается, что Хмелевски дебютррует за «Ак Барс» в субботу, 27 сентября, в выездном матче против магнитогорского «Металлурга».

Хмелевски выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. Он провел за уфимский клуб 239 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых набрал 191 (93+98) очко.

«Ак Барс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Металлурга» на девять очков. Сегодня казанский клуб на выезде сыграет с «Барысом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.