Хмелевски договорился о двухлетнем контракте с «Ак Барсом»

Агент хоккеиста Станислав Романов подтвердил, что его клиент будет играть за казанский клуб. В данный момент стороны согласовывают последние детали соглашения.
«Мы практически договорились о двухлетнем контракте», — сказал Романов.
Во вторник, 23 сентября, «Салават Юлаев» обменял Хмелевски в «Ак Барс», получив взамен канадского защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию в размере 230 млн рублей. При этом в уфимском клубе объявили, что перед этим была достигнута договоренность с «Авангардом», который предлагал более выгодные условия.
По информации «Матч ТВ», изначально хотел выступать за «Авангард», так как обмен в «Ак Барс» не выходил в его планы. 26-летний американец выбирал между забастовкой и выступлением за команду из Татарстана и в конечном счете остановился на втором варианте.
При этом Хмелевски отказался подписывать с «Ак Барсом» пятилетний контракт. Переговоры с агентом хоккеиста длились более 12 часов и стороны остановились на действующем двухлетнем контракте, который у него был подписан с «Салаватом Юлаевым».
Ожидается, что Хмелевски дебютррует за «Ак Барс» в субботу, 27 сентября, в выездном матче против магнитогорского «Металлурга».
Хмелевски выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. Он провел за уфимский клуб 239 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых набрал 191 (93+98) очко.
«Ак Барс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Металлурга» на девять очков. Сегодня казанский клуб на выезде сыграет с «Барысом». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.