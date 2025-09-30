Гатиятулин — о поражении: в этом матче не хватило напора

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал неудачную игру казанцев в матче с «Автомобилистом» и судьбу некоторых игроков команды.
— После двух энергозатратных побед, наверное, не хватило в этом матче напора. Дали фору сопернику, не нужно было этого делать. Потому как складывался матч, приходилось преодолевать плотную оборону соперника. И именно вот этого напора не хватило, чтобы сделать второй камбэк подряд.
— Как можно объяснить такую игру в обороне при пропущенных шайбах, как при первом и третьем голе «Автомобилиста»?
— Одной из наших главных целей на поездку стала вернуть вот эту ответственность действиям, чтобы не допускать ошибки. Они всегда будут, но такие ошибки, которые мы допускали, не нужно этого делать. Но, еще раз повторюсь, наверное, где-то отложились эти две энергозатратные, эмоциональные предыдущие игры.
— Много слухов по поводу Дмитрия Яшкина. Перевели его в третье звено. Как можете прокомментировать его будущее в команде?
— У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, есть линии. Мы в ростере указываем. А так, ребята все в обойме. Мы ищем сочетания. Мы хотим, чтобы у нас все линии также одинаково действовали в атаке и давали результат.
— К началу второго периода Белялова заменили, хотя те две шайбы были не по его вине. С чем это связано?
— Он получил повреждения, с этим связано.
— Вы говорите про энергозатратные матчи, что команда дает преимущество сопернику. Но предпринимался ли что-то, чтобы преимущество не отдавать сопернику?
— Конечно. На каждую игру мы выходим и объясняем. Разбираем предыдущий матч, разбираем ошибки. Но, видимо, текущего состояния не хватило.
— Выпадал Артем Галимов из двух пятерок большинства, по матчам тоже одну игру пропускал, набрал в прошлой встрече свое первое очко. В целом сейчас он из матча в матч главный по броскам. Вы вообще видите какой-то рост его в этом сезоне? Видите ли его возвращение назад к тем кондициям, которые были в прошлом сезоне?
— Да, ну я говорил уже про ребят, которые в прошлом сезоне шли примерно по графику «очко за игру». Сейчас не все получается, одна из задач тренерского штаба состоит в том, что им в этом помочь, преодолеть этот барьер.
Артем прибавляет, пропускал один матч, дали возможность восстановиться. Видно, что он заряженный, нацелен на ворота, поэтому вернули его и в бригаду большинства. Ищем моменты, еще раз повторюсь, В команде все всё понимают, нет равнодушных, и мы будем эту ситуацию вместе выправлять.
— Как вы говорите, у команд всегда бывают плохие периоды, но как будто света пока для «Ак Барса» не видно, потому что сегодня в большинстве пропустили, не реализовали свои шансы. Вы видите изменения в положительную сторону, что команде возвращается уверенность?
— Да, в предыдущий матч это показали. Тяжело, соперник настраивается, играет против нас. Мы создаем много моментов, и сегодня много времени провели в атаке. Возможно, этого напора не хватило, — сказал Гатиятулин во время послематчевой пресс-конференции.