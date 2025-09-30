Главный тренер «Автомобилиста»: парни вышли умирать друг за друга

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поздравил команду с победой, прокомментировал ситуацию с травмированными игроками и рассказал, за счет чего удалось поднять дух коллектива после неудач с «Нефтехимиком».
— Прежде всего, поздравляю всех с победой, нам нужна была эта победа для команды. Так сложилось, что очень много травмированных игроков в команде, и молодым парням необходима была эта победа, их становлению в команде, уверенности, чтобы они росли. По самой игре здорово, что забили первыми и грамотно действовали в моментах.
В средней зоне атаки здорово, в зоне добивания, в зоне подключения защитника. Какая-то информация была, что [Джесси] Блэкер у нас не должен был играть. У меня спросили это, откуда вы все знаете? Он был на раскатке. Какие-то там свои новости идут.
А так, парни вышли биться, умирать друг за друга, в плане хоккея, в плане результата, и этого вознаградилось. Хорошая победа, конечно же, нас поддерживали болельщики, нам тяжело было в третьем периоде, где пришлось довольно-таки много обороняться. Мы грамотно по оборонялись, и Женька [Аликин] здорово выручил нас. Еще раз всех с победой и идем дальше.
— Николай Николаевич, все-таки придется начать с травм. Как надолго выбыл Да Коста и кого из травмированных ждать первым?
— Тяжелый вопрос, насколько он выбыл. Проходит еще обследование, окончательно будет известно позже. Доктора должны сообщить и сказать. Кто первый? Вы видели, что [Кертис] Волк вышли кататься с [Бруксом] Мейсеком, но пока они катаются без контакта, без контроля шайбы, набирают физическую кондицию.
— За счет чего команда смогла вернуть этот настрой, энергию в матче с «Локомотивом» и «Ак Барсом», по сравнению с тем, что мы видели в матче против «Нефтехимика»?
— Это безобразные два матча, не скрою. Всем не понравилось, и ребятам, и нам, был разговор, и в раздевалке после игры в Нижнекамске, что мы не имеем права так играть. Практически ничего не получалось, и не было такого азарта в игре, который должен быть в каждой игре, я считаю.
Если говорить об игре с «Локомотивом», живая лавка, эмоции — это, наверное, основное. За счет большого желания, за счет эмоций и парней, у которых есть мастерство, за счет этого и куются победы, и, конечно же, командные действия всех игроков. Командный вид спорта, без командных действий, без ошибок не бывает побед.
— «Ак Барс» забил в раздевалку после второй шайбы автомобилиста. Какие меры предприняли, чтобы «Ак Барс» не смог мог развить этот успех?
— Успокоили парней, чтобы правильно действовали. Указали им, как должны действовать во втором периоде. Сегодня, наверное, хороший матч в меньшинстве, забитый гол. Здорово парни отработали. Это переломило, немножко остудило «Ак Барсу» этот гол..
— Николай Николаевич, именно тот наплыв игроков, который случился сегодня, дал огромнейший вклад в саму энергетику и саму победу для сегодняшней встречи?
— Вы правы, потому что у нас молодые парни играли. Они уже не первый день в команде и набивают шишки, добираются опыта. Ждем большего от них, почему бы и нет.
— Учитывая, какое большое количество резервистов используется, остались ли вообще в команде еще какие-то резервы?
— Будем искать резервы, без этого никак. Наша профессия тренерская такая — искать в каждом игроке, без разницы, резервист он или не резервист, его лучшее качество и развивать его.
— На днях стало известно, что у него будет еще один ребенок. При таком плотном графике матчей, если к моменту появления ребенка Да Коста будет в строю, будет ли у него возможность присутствовать на этом событии?
— Конечно же, мы всех, не только Да Косту, но и всех ребят отпускаем, у кого рождаются дети. И это нормально в практике. Кто-то бывает сам просит сыграть, а потом поехать забрать ребенка. Бывает матч у ребят, у которых рождаются дети, они показывают там супер уровень, забивают голы, играют на команду. Кто-то наоборот просится съездить домой. Это нормальное явление, человеческий фактор, — сказал Заварухин во время послематчевой пресс-конференции.