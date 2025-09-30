Главный тренер «Автомобилиста»: парни вышли умирать друг за друга

— Это безобразные два матча, не скрою. Всем не понравилось, и ребятам, и нам, был разговор, и в раздевалке после игры в Нижнекамске, что мы не имеем права так играть. Практически ничего не получалось, и не было такого азарта в игре, который должен быть в каждой игре, я считаю.