Паутов — об адаптации в «Автомобилисте»: есть определенное давление

Напомним, Паутов является воспитанником школы ярославского хоккея, но за «Локомотив» он так и не выступал на профессиональном уровне. В КХЛ он начал свою карьеру в 2014 году в «Сочи», большую часть карьеры выступал за «Витязь». Последним клубом до «Автомобилиста» у Юрия был «Шанхай Дрэгонс». За 53 матча там он набрал 11 очков, показатель +/- был положительный — 5. Решение о том, останется ли хоккеист в стане екатеринбуржцев, будет приниматься в октябре.