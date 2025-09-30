Паутов — об адаптации в «Автомобилисте»: есть определенное давление

Защитник «Автомобилиста» Юрий Паутов, подписавший просмотровый контракт на месяц, рассказал о том, как он себя чувствует в команде.
— Как получается адаптироваться?
— Да потихонечку, сейчас еще как бы просмотровый контракт, поэтому клуб смотрит на мою игру. Давление, конечно, есть определенное из-за того, что это просмотровый контракт, но в целом ребята хорошие, помогают, поддерживают, тренерский штаб тоже.
— Три последних матча были проиграны, вы уже были на тот момент в составе. Сегодня игра сложилась совсем иначе. С чем связываете это?
— Ну, с Ярославлем, да. Там проигрыш был в овертайме. В целом по содержанию ребята бились, сражались. Я думал, вот это вот энергия передалась на сегодняшнюю игру, накопилось и вылилось к победам, — сказал Юрий Паутов в беседе с корреспондентом SportMail.
Напомним, Паутов является воспитанником школы ярославского хоккея, но за «Локомотив» он так и не выступал на профессиональном уровне. В КХЛ он начал свою карьеру в 2014 году в «Сочи», большую часть карьеры выступал за «Витязь». Последним клубом до «Автомобилиста» у Юрия был «Шанхай Дрэгонс». За 53 матча там он набрал 11 очков, показатель +/- был положительный — 5. Решение о том, останется ли хоккеист в стане екатеринбуржцев, будет приниматься в октябре.