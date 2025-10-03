Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» 5 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Салават Юлаев» остается худшей командой Восточной конференции. После 9 матчей у команды Козлова всего 6 очков. Уфимцы остались без Хмелевского, из-за травм нескольких игроков в составе появились молодые хоккеисты. У «Салавата» была серия из 6 поражений, только недавно команда ее прервала, победив «Сибирь» 5:2. Дублем в этой встрече отметился новичок уфимцев Хохлачев. У форварда пробный контракт, скоро клуб примет по нему решение. Пока что у Уфы есть проблема с голами, в 9 матчах она забросила 21 шайбу.