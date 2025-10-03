Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» 5 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 14:30 мск и пройдет на «Уфа-Арене». В прямом эфире игру покажут КХЛ ТВ и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев» остается худшей командой Восточной конференции. После 9 матчей у команды Козлова всего 6 очков. Уфимцы остались без Хмелевского, из-за травм нескольких игроков в составе появились молодые хоккеисты. У «Салавата» была серия из 6 поражений, только недавно команда ее прервала, победив «Сибирь» 5:2. Дублем в этой встрече отметился новичок уфимцев Хохлачев. У форварда пробный контракт, скоро клуб примет по нему решение. Пока что у Уфы есть проблема с голами, в 9 матчах она забросила 21 шайбу.
«Сочи» еще перед сезоном считался аутсайдером Западной конференции, но с приходом опытного тренера Крикунова у клуба появилась надежда на попадание в плей-офф. Сейчас «леопарды» на 10-м месте, но отстают от 8-го лишь на два очка. Правда, за последние 5 матчей удалось победить только конкурентов из «Лады» (дважды). 3 октября «Сочи» уступил дома «Адмиралу» 4:5. У южан хорош новый защитник Хефенмайер, у канадца 6 очков в 9 матчах.
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дважды обыграл «Сочи», причем в гостях уфимцы забросили 8 шайб. Результаты матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение «Салавату». На итоговую победу Уфы можно поставить за 1,50, а на победу «Сочи» с учетом овертайма и буллитов — за 2,60. Тотал меньше 5,5 стоит 1,76, а больше 5,5 — 2,07.