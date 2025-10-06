КХЛ, Футбол в Первой лиге и «Мастерс» в Шанхае: что смотреть сегодня

В матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет против испанца. Медведев успешно стартовал на турнире, в двух сетах разобравшись с чехом Далибором Сврчиной. Последний раз теннисисты пересекались на корте неделю назад — в Пекине сильнее оказался Даниил. А всего это будет седьмая встреча соперников друг с другом. Счет в противостоянии 5−1 в пользу Медведева. Победитель этого матча далее сразится с лучшим из поединка Лернер Тьен — Кэмерон Норри.