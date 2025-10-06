Ричмонд
КХЛ, Футбол в Первой лиге и «Мастерс» в Шанхае: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 6 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Теннис. Турнир серии «Мастерс». Шанхай (Китай). Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Даниил Медведев (Россия, 16),

15:00* (время начала матча может измениться) Где смотреть: Кинопоиск.

В матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет против испанца. Медведев успешно стартовал на турнире, в двух сетах разобравшись с чехом Далибором Сврчиной. Последний раз теннисисты пересекались на корте неделю назад — в Пекине сильнее оказался Даниил. А всего это будет седьмая встреча соперников друг с другом. Счет в противостоянии 5−1 в пользу Медведева. Победитель этого матча далее сразится с лучшим из поединка Лернер Тьен — Кэмерон Норри.

До начала турнира в Шанхае снялся с соревнований первая ракетка мира Карлос Алькарас, а накануне из-за повреждения не смог завершить свой поединок с нидерландцем Грикспором основной конкурент Алькараса за лидерство в ATP — итальянец Янник Синнер. Теперь эксперты называют 38-летнего Новака Джоковича фаворитом на победу в турнире. Однако, кто знает, вдруг Медведев сможет преодолеть трудности нынешнего сезона и вернуться на прежний уровень? Для этого россиянину необходимо сегодня сломить сопротивление крепкого представителя Испании.

КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург)

16:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 6, 6.10.2025, 16:30
Авангард
-
Автомобилист
-

Фаворитом в противостоянии «Авангарда» и «Автомобилиста» эксперты и букмекеры считают омичей. В трех последних встречах в рамках регулярного чемпионата — против «Салавата Юлаева», «Адмирала» и действующего чемпиона ярославского «Локомотива» — подопечные Ги Буше победили соперников с крупным счетом.

У «Автомобилиста» есть проблемы с составом. Не помогут сегодня екатеринбургской команде защитники Никита Трямкин, Максим Осипов и Сергей Зборовский, а также центральный нападающий Стефан Да Коста. Сможет ли сегодня «Автомобилист» сотворить сенсацию и одержать выездную победу над фаворитом?

Футбол. Первая лига. 13-й тур. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Урал» (Екатеринбург)

19:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

«Урал» в случае выездной победы в Татарстане вплотную приблизится к неожиданному лидеру «Спартаку» из Костромы. «КАМАЗ» традиционно надежно играет дома, однако в последних матчах челнинцам не удавалось доводить встречи до побед. Три последние игры на домашней арене они завершили вничью.

Соперники сыграют друг с другом в 34-й раз. На данный момент счет в противостоянии 15−10 в пользу команду из Татарстана (еще 8 встреч не выявили победителя), однако в последних поединках сильнее были уральцы, Последний раз «КАМАЗ» побеждал «Урал» в октябре 2021 года. Смогут ли сегодня хозяева одержать победу над сильной екатеринбургской командой?

Футбол. Первая лига
06.10
КАМАЗ
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.40
П2
2.05
