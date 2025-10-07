Никитин и его штаб получат чемпионские перстни от игроков «Локо»

По информации «Спорт-Экспресс», хоккеисты ярославского «Локомотива» заказали и оплатили чемпионские перстни для Игоря Никитина и его ассистентов.
Напомним, «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для Никитина и его помощников за победу в Кубке Гагарина.
«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а все остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие темы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.
Игорь Никитин возглавлял ярославскую команду с 2021 года. В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4−1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В начале июня «Локомотив» расторг контракт с Никитиным и его тренерским штабом. Позднее специалист стал главным тренером ЦСКА.
Ранее Никитин тренировал омский «Авангард» и ЦСКА, который трижды приводил к победе в регулярном чемпионате и один раз — к завоеванию Кубка Гагарина. С 2012-го по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера.