«Авангард» вернул хоккеиста, оправданного по делу об изнасиловании

«С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо. Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали, снова примерит на себе форму “ястребов”. Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба. Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так и для игрока», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба в телеграм-канале.