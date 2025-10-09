«Авангард» вернул хоккеиста, оправданного по делу об изнасиловании

Контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на три года. Маклауд в прошлом сезоне уже выступал за омский клуб и набрал 13 (3+10) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, добавив к ним 8 (1+7) очков в девяти играх плей‑офф. В апреле главный тренер «ястребов» Ги Буше сообщил, что Маклауд покинет расположение клуба по личным обстоятельствам.
«С учетом прошлого опыта мы обязаны были действовать аккуратно и тихо. Но при этом отмечу, что переговоры с Майком и его представителями были недолгими. Игрок, которого все ждали, снова примерит на себе форму “ястребов”. Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба. Мы очень рады, что непростая история завершилась положительно как для нас, так и для игрока», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба в телеграм-канале.
В июле бывшие игроки молодежной сборной Канады Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон и Картер Харт были оправданы по делу об изнасиловании.
Суд посчитал, что сторона обвинения не смогла предоставить убедительных доказательств факта сексуального насилия в 2018 году, когда хоккеисты выступали за молодежную сборную Канады. Все пятеро игроков были признаны невиновными. После внутреннего расследования НХЛ сообщила, что оправданных игроков допустят до матчей лиги с 1 декабря и разрешат им подписывать контракты с 15 октября.